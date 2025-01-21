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    藍白預算割喉劍指國家安全！王興煥質疑：做這些讓習近平開心？

    台灣基進黨主席王興煥。（資料照）

    台灣基進黨主席王興煥。（資料照）

    2025/01/21 16:05

    〔記者林哲遠／台北報導〕立法院院會今三讀通過「114年度中央政府總預算案」，共計刪除約2075億元預算創下歷年新高。台灣基進黨主席王興煥點出藍白以「預算割喉」的三大惡劣手法，直指藍白不是沒有目的亂刪預算，而是針對性的攻擊最脆弱的部分，包含多筆涉及國家安全的預算，為何總是做一些讓中國國家主席習近平會開心的事？

    王興煥指出，藍白使用「預算割喉」的惡劣手法，以混淆視聽、凍結預算的方式讓計畫產生不確定性，最後還是以人數優勢讓已凍結之預算繼續凍結，形同預算遭到刪除。他強調，藍白預算割喉目的在癱瘓政府與國家運作，甚至針對國家安全。

    藍白刪除政府預算有三個惡劣的手法，王興煥分析，首先，針對維持政府機構運作的業務費，以及一些長期計畫的支出，刪除之後，各部會無法運作；第二，針對長期計畫凍結部分預算，使政策充滿不確定性；第三，將預算解凍的機制，跳過較專業的委員會，而直接送交院會。

    針對涉及國家安全預算，王興煥續指，這兩年中國頻頻對台灣發動切斷電纜的灰色作戰，這次藍白刪了離島海巡費跟一般事務費，等於就算有海巡人員，也沒經費支援巡邏，沒辦法巡邏怎麼應付中國切斷海底電纜的灰色作戰？

    王興煥補充，海底電纜攸關台灣通訊安全，為了加強通訊韌性，數位發展部需要開發微波備援系統，這筆預算也被砍到剩1/3，幾乎等於計畫腰斬。此外，還有台灣嚇阻中國犯台的潛艦國造、發展無人機的國防聚落，這些計畫也都被藍白以凍結1/2預算的手法而受到影響。

    他質疑，藍白癱瘓台灣海巡能量、破壞台灣的通訊韌性，同時還阻擋台灣建置先進武裝，這些行徑到底讓誰最開心？藍白為什麼總是做一些習近平會開心的事呢？

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