卓榮泰台南勘災：不論立法院如何討論預算 該做的一個不會少

行政院長卓榮泰到台南勘災說，不論立法院預算如何討論，該做的一個不會少。（記者劉婉君攝）

2025/01/21 16:34

〔記者劉婉君／台南報導〕行政院長卓榮泰今（21）日下午視察台南市玉井區、楠西區地震受災情形。卓揆說，無論立法院怎麼就預算做討論，政府為人民受天災應該有的安心措施，該做的一個都不會少、必須做的一個都不會推卸責任。

卓榮泰下午由台南市長黃偉哲陪同，先到玉井區受損的大廈勘災，隨後到楠西查看民房、楠西國小受損情形、慰問楠西老人文康中心收容情形。黃偉哲說，災民的慰助金會比照0206震災的標準發放。

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卓榮泰說，地震讓南部鄉親受到警嚇，行政院第一時間請內政部災防中心、經濟部油電糖水各單位，全面掌握狀況，比較欣慰的是，停電有派員修復、斷水的侷限，各單位都有盡責，地震造成幾棟民宅塌坍損失，有些道路目前還有些受阻，但請大家放心，不論立法院怎麼就預算來討論，政府為人民受天災應有的安心措施，不會少。

卓榮泰感謝各工程人員及警消軍警人員投入救災的相關協助，對於他們在預算中受到刪減，請大家放心，政府無論如何，想方設法，都會讓公務人員在工作中得到應有的尊嚴和照顧。

他說，今天南下勘災，主要3個重點，就是安全、過年、復建。主要看房屋有損害，但人員是安全的，謝謝市府團隊在第一時間做很多計畫，包括讓市民在安置中心裡，在安全方面，天災造成的損害是小小的，但是對受到傷害的市民朋友們心理受到驚嚇，致上最大的慰問與致意。

第2是災民如何在家園這個狀況底下，仍能安心過年，除了依親，希望有比較好的安排，在比較安心溫暖的地方，好好過年。

第3是復建，如何補助復建，讓災民在安全的狀況下，可以把重要的物品帶走，後續再進行相關的修建，整個安全結構一定要經由專業技師嚴謹認證，才能供居民或師生使用，感謝各個縣市政府把大家心理狀況安心下來，後續還要請市府團隊或中央相關工程單位能夠全力投入，一定要在最短的時間內，恢復生活秩序，讓大家知道這個年還是可以安心的過。

行政院長卓榮泰台南玉井勘災。（記者劉婉君攝）

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