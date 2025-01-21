中國海警船春節前來亂！4艘闖金門水域二進二出 海巡蒐證驅離

海巡署金馬澎分署偵獲中國海警船（左）闖入金門水域，我方派出金門巡防艇（右）對應、驅離。（金門海巡隊提供）

2025/01/21 16:41

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署說，今天上午偵獲4艘中國海警船再度闖入金門水域，我方派出巡防艇對應、併航，予以驅離，海警船中午12點駛離金門限制水域。中國海警船去年至今已侵擾金門多達56次。

金馬澎分署指出，12巡防區雷達上午7點多偵獲4艘中國海警船同時出現在金門南方海域，隨即調度線上巡防艇前進限制水域監控應對；約7點50分，編號「14509」 、「14608」、「14609」 及「14605」4艘中國海警船自金門翟山南面4處侵擾金門限制水域，隨後採2艘2組編隊方式航行，海巡署也先部署的4艘金門巡防艇趨前對應，近迫拒止海警船持續深入我方水域。

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金馬澎方署說，金門巡防艇同步以無線電中、英文廣播，嚴正要求中國海警船轉向駛離，全程對海警船蒐證併航驅離，過程中，海警船前後進出2次，最終在我方堅持驅離後，海警船於12點駛出金門限制水域。

海巡署說，農曆春節將屆，中國海警船仍持續侵擾金門海域，自去年累計至今已多達56次，海巡署全年無休，會持續堅守崗位，秉持維護國家主權立場，堅定執法決心，確保國家安全，讓國人平安過個好年。

金門巡防艇以無線電進行中、英文廣播，嚴正要求中國海警船轉向駛離。（金門海巡隊提供）

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