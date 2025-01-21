趙少康稱藍白多數修法罷免賴清德 賴瑞隆：鬧大笑話

民進黨立委賴瑞隆。（資料照）

2025/01/21 16:49

〔記者謝君臨／台北報導〕藍白多數持續拋出爭議性修法，加上總預算案審議亂象，引發公民團體推動「大罷免潮」。媒體人趙少康卻稱要藍白修改「總統副總統選舉罷免法」，以罷免總統賴清德反制。對此，民進黨立委賴瑞隆表示，罷免總統的規定清楚列在「憲法增修條文」，藍營為阻擋、杯葛罷免，反而鬧了一個很大的笑話。

趙少康於臉書以「罷免賴清德，看他怕不怕」為題發文，指既然民進黨發起大罷免，還躲在民間團體後面，國民黨沒有選擇，只能勇敢迎戰，以戰止戰。國民黨想要遏止民進黨亂來，只有對賴清德施壓，逼迫他制止民進黨的這場鬧劇。

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趙少康指出，正副總統罷免法第70條規定，只要由立院1/4立委提案，2/3立委同意就成案。現在藍白立委過半，只要把需要2/3同意改成1/2同意，罷免案就會成立，這把火燒到賴清德頭上，不相信他沒有辦法阻擋民進黨的大罷免。

對此，賴瑞隆表示，藍白現在的亂象，問題是出在於其擴權和亂刪預算，根本之道是在解決這些亂象，許多藍營人士為了對抗人民意志，想動用罷免施壓總統，但大家都知道罷免總統是憲法規定，藍白大概認為現在他們在立院無所不能，所以忽略、忘記這是要修憲的，「不是立院你想怎麼樣，就怎麼樣的。」

賴瑞隆強調，總統是人民選出來的，不是立法權就能夠輕易侵犯總統的權力，還是要尊重人民的意志。憲法上制衡的規定訂得非常清楚，想要修憲必需經過立委1/4提議、3/4出席，以及出席3/4決議，才能提出修憲案，並在公告半年後，經過公民複決，且有效同意票超過選舉人總額的半數，才算通過修憲案。這絕非藍營人士想的，用藍白國會多數就可以恣意妄為，改變總統選舉罷免門檻。

賴瑞隆指出，如果沒有朝野高度共識，是不可能完成修憲的，所以再次驗證藍營為了要阻擋、杯葛罷免，而鬧了一個很大的笑話，若不根本溯源解決問題，不去面對民意對於國會亂象的反彈，而只是想要對總統施壓，或者對其他綠營人士施壓的話，最後都不會有成效的。

賴瑞隆說，藍白自認為立院可以超越憲法，這是過度膨脹自我權利，而導致現在台灣的亂象，不是掌握了立院就掌握了全台灣，台灣人民不會接受藍白這樣的思維，和藍白這樣的做法。

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