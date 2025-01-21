總預算砍2075億創新高 傅崐萁轟賴清德墮落：美國要刪30％

立法院三讀通過114年度中央政府總預算案，國民黨立委持標語、高呼「專業審查、嚴格把關」口號。（記者廖振輝攝）

2025/01/21 18:23

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院會今天三讀通過114年度中央政府總預算案，歲出原編列約3兆1325億元，審議結果共計減列約2075億元，刪減金額創下史上新高，歲出降為約2兆9248億元。國民黨團會後召開記者會，總召傅崐萁說，呼籲賴清德總統看一看前總統蔡英文怎麼說的，刪除10％總預算國家會活得好好的，刪除20％總預算，國家才會進步，才能救台灣；再看看美國總統川普的行政效率部部長馬斯克，已決定朝刪減2兆美元為目標，也是總預算的30％，賴清德請不要再用貪污腐化、封建的思維把台灣帶回死胡同的老路，應該面向全世界的進步，迎向陽光，把台灣帶向更繁榮、進步的明天。

立法院會在歷經跨日的不斷電表決後，終於在今天下午三讀通過114年度中央政府總預算案。傅崐萁說，為了國家大家都非常辛勞，挑燈夜戰，當賴清德政府提出歷史新高的總預算，送到立法院的歲出是3兆多元，這不只是整個國家預算支出的新高，而國家GDP成長只有3％，卻提出將近10％預算的膨脹，這都是國家所有人民的血汗錢，國會就是要嚴格把關、專業審查。

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傅崐萁指出，非常遺憾看到賴清德政府上任8個月以來，對國會不外乎5種方式，第一個釋憲、第二個覆議、第三個杯葛議事、第四個罷免威嚇、第五個用群眾包圍國會，來恫嚇全國的人民以及壓迫在野黨，完全看不到一點善意的連結，以及溝通的誠意，這就是8個月來賴清德政權對台灣民主最錯誤的示範。

傅崐萁認為，一個標榜民主進步的政權，在賴清德就職以後，看到綠色執政變本加厲，尤勝於前總統蔡英文時代，民進黨墮落的空前程度，讓大法官全面沉淪墮落，成為賴清德的後宮的禁臠，來否決立院全體民意做出的決策；墮落的第二部，用神聖民主的選舉制度，這是21世紀多麼可愛的國際全球社會的民主果實，就是民主的選舉，賴清德卻把他當作一種武器，順我者昌，逆我者亡，用全面的大罷免來攻擊在野黨，中傷抹黑恫嚇。

傅崐萁說，第三個墮落是政府的部會首長不是專業化，不是為人民來好好做事，而是全面側翼網紅化，很難過的看到，現在的部會首長居然不是能夠跟在野好好溝通大家質疑的預算，說明讓國人了解，卻是用拍影片、做網紅、中傷抹黑攻擊，完全沒有知識常識及道理來扭曲部會首長該有的官箴，非常遺憾賴清德把台灣的民主社會，用墮落的三部曲讓國家面臨民主最嚴重的敗亡。

對於反對行政院撥補台電1000億元預算，傅崐萁說，強烈反對政府錯誤的能源政策來侵蝕全民，這1000億不應該送進立院。國民黨團專業審查、嚴格把關，卻看到閣揆在那裡呼天搶地、鬼哭神號，說沒有辦法來執政、說在野會癱瘓政府。他呼籲卓榮泰好好修正施政方針及錯誤的政策，跟在野黨、全國國人講清楚。

中央政府總預算案三讀通過，國民黨立法院黨團總召傅崐萁（中）率藍委舉行記者會說明。（記者廖振輝攝）

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