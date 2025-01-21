藍白狂砍預算喊廢監察院 李俊俋酸黃國昌、羅智強：不敢提修憲

監察院預算業務費遭大幅刪減，監察院祕書長李俊俋（右起）說，不排除提憲法訴訟。（記者林正堃攝）

2025/01/21 17:56

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院院會今天三讀通過今年度中央政府總預算案，監察院業務費遭藍白聯手刪減幅度高達96％，民眾黨立委張啓楷稱這是廢監察院的前兆。監察院祕書長李俊俋說，歡迎修憲廢掉監察院，但不該用修法、審預算方式把其他憲政機關廢掉，藍委羅智強去年3月答應要提修憲案結果也沒有，民眾黨立委黃國昌信誓旦旦說會提，但根本提不出來。

李俊俋說，監察院包含院長、他和其他委員都認為，若要廢除監察院，透過修憲方式他們完全沒有意見，過去他就是最積極推動廢除監察院的立委，但不能用修法、審預算方式把其他憲政機關廢掉，這不就是憲法規定的嗎？

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「歡迎修憲廢掉監察院！」李俊俋抨擊，但若透過預算刪減讓其他憲政機關無法運作，不就是大法官釋字632講的內容，這是憲政機關忠誠義務。真正的問題是，國民黨從頭到尾不敢提廢考監修憲案，國民黨立委羅智強去年3月答應他說會提結果也沒有，因為這是國民黨的神主牌。

李俊俋再指出，民眾黨立委黃國昌信誓旦旦說民眾黨一定會提（修憲案），但黃國昌根本提不出來，因為修憲案需要有29位立委，但民眾黨只有8位立委，要怎麼提？「當你提不出修憲案，卻用擴權、刪預算等方式讓其他憲政機關無法運作，該做法合理嗎？」

李俊俋抨擊，國會擴權案被大法官宣布違憲後，他們（民眾黨）仍一天到晚要成立調查委員會，當事情無法處理時有說要移送監察院，但如果不信任監察院又何必移送？憲法規定彈劾、糾舉、審計、糾正就在監察院，如何調查公務員違法失職就在監察院，立法院不得透過擴權修法，或是刪減預算方式讓其他憲政機關無法運作。

對於未來救濟手段，李俊俋透露，監察院不排除走憲法訴訟，但不會走院際協商，這是明顯違憲，明天監察院會召開會議並與學者專家討論。

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