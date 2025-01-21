朝野肯定獲邀觀看川普就職 林佳龍：預算沒過恐難做好外交

外交部長林佳龍今日受訪表示，「一方面肯定我們的表現，但是又沒有辦法通過預算的話，未來就很難去把外交做好」。（記者王藝菘攝）

2025/01/21 16:29

〔記者黃靖媗／台北報導〕第60屆美國總統、副總統就職典禮於美東時間20日舉行，雖然一度因為就職典禮改在室內舉行，我國慶賀團成員無法入場觀禮，但在外交部、駐美代表處的爭取下，由立法院長韓國瑜與駐美代表俞大㵢代表進入國會山莊觀禮，獲跨黨派立委慶賀團肯定。外交部長林佳龍今日受訪表示，「一方面肯定我們的表現，但是又沒有辦法通過預算的話，未來就很難去把外交做好」。

由於美國總統川普17日宣布，因天候嚴寒，就職典禮臨時改到國會山莊內的圓形大廳（Capitol Rotunda）舉行，取消戶外觀禮。在駐美代表處與外交部的安排下，慶賀團團長、立法院長韓國瑜與駐美代表俞大㵢在國會山莊內的遊客中心的解放廳（Emancipation Hall）觀禮，其他慶賀團成員則於主辦單位指定的另一會場「第一資本體育館」（Capital One Arena）貴賓區觀禮。

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儘管慶賀團中的朝野立委代表皆對外交部與駐美處的努力給予高度評價，立法院仍大幅刪、凍外交部預算。林佳龍表示，外交是代表台灣所有人民走向國際，我們的外交處境很困難，能夠走出去真的很不容易，這次跨黨派立委皆高度肯定外交部表現，但與此同時，立法院卻在刪減與凍結外交部預算，「我想對於在第一線打仗的外交尖兵來講，會影響到我們對外的工作」。

林佳龍認為，「一方面肯定我們的表現，但是又沒有辦法通過預算的話，未來就很難去把外交做好」，外交部衷心期盼，外交能夠團結台灣，希望獲得不分黨派支持；外交部業務費遭凍結5成、有關政策宣傳及國際交流費用全遭刪除，恐造成傷害國家、影響外交工作推展的影響。

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