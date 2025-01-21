民眾黨砍監院預算與調查柯文哲弊案有關？ 李俊俋回應了

監院秘書長李俊俋。（記者林哲遠攝）

2025/01/21 16:03

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院院會今日三讀通過中央政府總預算案，其中監察院業務費遭藍白聯手刪減幅度高達96%，將影響監察院調查各式弊案的職權行使。然而，民眾黨大砍監察院預算之舉也引發各界質疑是否與監院調查民眾黨前主席柯文哲政治獻金案與京華城等4大弊案有關，監院秘書長李俊俋直言，在野黨是否希望這些案子不要再查了，若目的是這樣，也許真的達到目的了。

藍白立委聯手刪減監察院高達96%業務費，其中涉及調查弊案的「調查巡查業務費」近乎遭到全數砍光只留給監察院1000元。李俊俋稍早召開記者會表示，目前進行調查中的北士科案、台智光案及魚果菜市場案等，都將因此次預算大幅遭砍，而難以繼續調查。

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面對媒體詢問，民眾黨大砍監察院預算是否為報復監察院調查柯案？李俊俋表示，監察院手上的案子非常多，從預算開始審查後，監察院有赴立法院詢答與說明，「到底是不是被政治報復，我不曉得，這就要問他們了。」但真正的問題是柯文哲政治獻金案已到收尾階段，當事人（柯文哲）的回應也終於回來了，如果今年這些預算是這樣砍的話，那該政治獻金案是否能結案他不曉得。

李俊俋也說，根據監察法26條，監院是不能對外說明尚未完成調查的案子，但是監院手邊確實有這些案子，「是否在野黨希望你們（監察院）這些案子不要再查了？」去年開始造成喧然大波的京華城案正是監院在去年1月所公布的調查報告，北檢是依照本院的調查報告去做後續的司法調查。

「若他們的目的是這樣的話，那也許真的達到目的了。」李俊俋直言，柯文哲的案子不只有京華城，北士科案、台智光案及魚果菜市場等案，是否只有柯文哲，還是有其他的公務人員？這都是監察院調查的範圍。

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