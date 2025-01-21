黃國昌當黨主席會做什麼？ 沈榮欽：鬥臭反對者、清黨、毀2年條款

民眾黨代理主席黃國昌。（資料照）

2025/01/21 17:23

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨代理主席、立委黃國昌，以及前立委蔡壁如都登記參選民眾黨主席，對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，相較於蔡壁如，支持黃國昌的人更多支持國民黨及中國共產黨，如果大罷免成功，無法被罷免的民眾黨8席不分區就更加重要，黃國昌不僅不會遵守他和柯文哲白紙黑字協議，還會推翻兩年條款，當選之後必將清黨。

沈榮欽在臉書PO文表示，相較於蔡壁如，支持黃國昌的人更多支持國民黨及中國共產黨，而泛綠則是一面倒的不支持黃國昌，黃國昌10多年來暗地裡做的雞鳴狗盜之事，已經傳遍泛綠陣營，人格破產最為致命，這不是政策所能挽回的。黃國昌和泛綠的徹底決裂，只有往深藍和泛紅陣營找尋支持者，國民黨作為台灣最大的統派勢力，勢必得面對黃國昌挖牆腳，黃國昌只會更激進地反民進黨，以求成為反綠共主。

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沈榮欽指出，因此黃國昌將歡迎公民團體的罷免行動，只要罷個一兩席，民進黨成為國會第一大黨，無法被罷免的民眾黨8席不分區就更加重要。黃國昌不僅不會遵守他和柯文哲白紙黑字的協議，還會推翻兩年條款，繼續兼任黨鞭掌握立院席次，以黃國昌過去鼠腹雞腸的作風，當選民眾黨黨主席後必將清黨，以自己人馬代之。為了避免民眾黨支持者分裂，他會像對付蔡壁如一樣，先用網軍、側翼和輿論鬥臭反對者，才進行奪權。

沈榮欽續指，但是不要忘了，柯文哲支持度的黃金交叉，發生在他在藍白合期間的反覆。「今天我們都知道柯文哲當初想的是如何貪污」，但是對藍營支持者而言，柯文哲讓藍營失去大位，是不可原諒的錯，此後柯文哲信任度，就再也沒有超過不信任度，罷免國民黨立委也許對民眾黨短期有利，但是很多台灣選民對現實利益的重視程度超過抽象理念，罷免是一種宣傳，就算失敗的罷免也可能是成功的宣傳，罷免的是藍委，但宣傳的是密不可分的藍白，而且預算牽涉到的不是理念，而是利益。

沈榮欽補充，黃國昌是缺乏政治謀略的人，他所有的謀略都在獲取聲量和內鬥。太陽花時期，黃國昌的謀略只在密會蕭旭岑，與馬英九暗通款曲，對運動的倡議則在攻佔景福門，眾人笑在心裡又不好直斥其蠢。他很可能會希望以國會合作與國民黨交換選舉利益，但是自斷與民進黨關係的黃國昌，又能從國民黨手中拿到多少選舉利益？他可以在國會和國民黨立委胡搞，反正付出成本的是國家，但是牽涉到選舉時，國民黨政客算得比誰都精，民眾黨立委席次的虛胖不足以彌補支持者萎縮的事實，國民黨何必讓利給黃國昌？

沈榮欽直言，這麼多年來的事實證明，永遠不要懷疑志高才疏的黃國昌搞爛一個組織的能力。

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