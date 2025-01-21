外界質疑大學教授不應發動罷免 林志潔：以台灣公民及新竹市民身份

遭疑以大學教授身份發動新竹市的雙罷免行動，陽明交大法律學者林志潔強調是以台灣公民及竹市民身份發起雙罷免連署。（記者洪美秀攝）

2025/01/21 15:49

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨新竹市黨部及9名市議員和陽明交大法律特聘教授林志潔等人響應立院總召柯建銘的大罷免行動，其中新竹市更是啟動雙罷免連署，包括罷免立委鄭正鈐與貪污案停職的市長高虹安，外界質疑林志潔是大學教授不應發動罷免，對此，林志潔強調是以台灣公民及新竹市民身份，支持罷免不適任的立委與公職人員，呼籲市民自己的城市自己救，珍惜民主台灣。

林志潔說，位在新竹市光華南街2-2號的服務處，24日到28日上午9點半到晚上9點半，都會有人在服務處協助市民填寫罷免連署書，而除夕當晚她也會在服務處值班。收受範圍包括竹市區域立委鄭正鈐，新竹市長高虹安和國民黨各區域立委。

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她也提醒市民，連署資訊要與身份證上所有資訊相同，因此請參加連署者可攜帶身份證件，每一欄都依樣填寫，避免無效連署。而第一階段的連署，包括現役軍人、替代役男和公務人員依法不得為提議人。

此外，罷免必需第一階段經審定通過後，才能開始第二階段，且表格不同。目前第一階段在新竹市需要5000份以上才是安全門檻。因此，無法第一及第二階段同意書一起簽一簽。服務處現場備有表格，帶證件來填寫後會由服務處人員收受封存，所有參與協助的服務處同仁，均簽署保密協定，依照選罷法與個資法嚴守規定。同時服務處已強化安全設施，並麻煩員警加強巡邏確保服務處安全。

此外，針對外界質疑她拿黨部經費發動罷免連署，林志潔也強調，她是大學教師，成立的潔伴同行協會所有經費都來自她參與2024年立委選舉的補助款和社會各界小額捐款，從未收受過來自民進黨中央或市黨部的任何金錢或資源，可受嚴格檢視。

並強調會發動罷免連署是以台灣公民和新竹市市民的身份，支持罷免不適任的立法委員與公職人員，呼籲市民自己的城市自己救，珍惜民主台灣。

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