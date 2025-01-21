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    首頁　>　政治

    中央政府總預算三讀通過 朱立倫批民進黨全力抹黑：在野強力監督

    立法院民進黨團在議場擺放圖板、標語批藍白亂砍預算。（記者陳逸寬攝）

    立法院民進黨團在議場擺放圖板、標語批藍白亂砍預算。（記者陳逸寬攝）

    2025/01/21 16:48

    〔記者施曉光／台北報導〕立法院今天下午三讀通過114年中央政府總預算案，國民黨主席朱立倫在臉書發文譴責民進黨背棄台灣民主，民進黨立委沒有任何提案，沒有任何監督，反對任何預算刪除，已經完全喪失國會議員的天職，而行政部門不斷製造謠言，把台灣民主和國會監督試圖用謠言，攻擊抹黑立法院，這是民進黨對台灣民主最大的傷害。

    朱立倫說，監督預算是國會的天職，針對國人關心的能源、浪費與貪腐問題，立法院國民黨團為民把關，該刪就刪，該凍就凍，政府的每一分預算，都是納稅人的血汗錢，絕不容許任何浪費。

    朱立倫批評，民進黨錯誤能源政策的後果竟然要全民承擔，台電上千億預算撥補必須刪除，政策才有機會回歸理性務實，靠政府滋養的「綠能蟑螂」才能通通清除，而撕裂台灣的特定媒體與綠營側翼網軍，絕對不能用納稅錢補助，對於藏在預算科目細節的舞弊浪費，國民黨態度堅定，絕不姑息。

    朱立倫還說，對於國家重大建設，國家安全、國防、民眾福祉，這些預算國民黨全力支持，對於部分預算的暫時「凍結」並非「刪除」，只要行政部門提出專案報告，負責任地向全民說明，就能支用預算。

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