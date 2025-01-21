藍白立委亂砍預算 雲縣議員蔡孟真要張麗善、張嘉郡道歉

雲林縣議會民進黨團開記者會批藍白立委違憲亂政、弱化國力。（記者黃淑莉攝）

2025/01/21 16:14

〔記者黃淑莉／雲林報導〕針對藍白立委大砍總預算，雲林縣議會民進黨團議員今（21日）在民進黨雲林縣黨部開記者會，痛批藍白立委行為違憲亂政不可取，根本是企圖亂台、弱勢國力，籲台灣民眾要看清楚他們真正的目的，同時也點名國民黨籍立委張嘉郡、雲林縣長張麗善要向雲林縣農民道歉。

雲林縣議會民進黨團總召蔡孟真指出，藍白立委聯手提出海量預算案，大幅刪減中央政府總預算，已引起各界反彈，尤其雲林是農業大縣，出身雲林的張嘉郡卻提案要把農業部、農糧署的業務費砍到剩1元，經全國養豬、養雞協會揚言要北上抗議才撤案，顯然是受到壓力撤案，可見就是來亂的，也質問雲林縣長張麗善對於姪女這樣行為支持嗎？是不是該站出來講講話？向農民道歉？

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議員蔡永富表示，國民黨以行政院聯合服務中心是「豢養地方勢力的酬庸機關」為由，提案將行政院中部、南部、雲嘉南、東部聯合服務中心3000多萬預算全數刪除，這樣的提案根本是欺負中南部、東部地區人民，張麗善在2015年也曾擔任過行政院雲嘉南聯合服務中心執行長，難道過去也是被豢養的地方勢力嗎？

議員江文登、顏嘉葦說，黨團議員全數站出來讉責藍白立委違憲亂政的行為，呼籲應該站在國人角度、利益思考，不是站在黨意及自身利益，把人民付予的權力當成兒戲，希望藍白立委懸崖勒馬。

議員張維崢強調，1年前選民付予你們權力上立法院舞台，卻看到藍白立委亂搞，1年前有權利把選票給你們，1年後人民也有權利把這一票收回。

對民進黨團批評，張麗善回應說，當縣府為提高農民喪葬補助、公糧收購價提高被農業部打3折、爭取農業權，甚至民進黨政府要開放含瘦肉精豬肉進口，民進黨的雲林縣立委、議員們有幫農民發聲嗎？從這些都可以看出到底誰在真正維護、保障農民權益，誰才真正跟農民站在一起。

張嘉郡表示，農業部過去幾年欺負農民、背棄農民，把農民當實驗品，業務費預算有重複編列、暗藏養網軍之嫌，農業部至今尚未說明，反倒是側翼網軍頻頻攻擊，民進黨雲林縣議會黨團搞不清楚狀況，替人民看緊荷包才是民代的職責，民進黨立院黨團的預算提案全數撤案，才是放棄監督、自我閹割。

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