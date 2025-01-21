藍委砍預算讓憲兵沒熱水用 總統府：不能與國務機要費混為一談

總統府發言人郭雅慧21日於台東志航基地受訪。（記者方瑋立攝）

2025/01/21 15:41

〔記者陳昀／台北報導〕藍白立委在立法院會聯手凍結總統府今年度預算70%，波及憲兵211營官兵值勤盥洗的水電費，總統府今指出，國務機要費與總統府憲兵211營區水電費編列於完全不同的預算科目，非常訝異有立委將其混為一談，盼理性討論。

針對郭雅慧提及業務費遭刪除、凍結恐影響211營官兵值勤後的盥洗無熱水可用。國民黨立委陳玉珍批評，總統應該要有更高的格局，怎麼會關心的只是總統府有沒有熱水用？甚至有立委將其與國務機要費混為一談；立委洪孟楷也質疑，國務機要費難道有負責211營的官兵弟兄的伙食或生活嗎？

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總統府發言人郭雅慧發布新聞稿指出，「水電費」載明於總統府預算書第30頁，而「國務機要」費用則在第36頁，這是基本的常識與事實，非常訝異竟有立委於預算表決後仍混為一談，此次立法院表決的總預算案中，總統國務機要費與總統府水電費用係編列於完全不同的預算科目，但皆因立委多項提案受到刪減與凍結等影響甚鉅。

郭雅慧指出，於司法及法制委員會保留案第26案，提案將編列3千萬元預算之國務機要費，減列2千萬元、凍結1千萬元。國務機要費主要6成用於慰勞辛苦執勤軍警與總統府基層員工，4成針對弱勢團體、社福機構贈禮，以及急難緊急慰問等用途，該提案將總統國務機要費預算全數刪除與凍結，導致相關運用窒礙難行。

郭雅慧表示，有關憲兵211營區水電費，則係受到立委提案各單位統刪10%，以及司法及法制委員會保留案第1案，將總統府單位預算編列之業務費提案凍結70%等影響，恐致總統府無法維持正常基本運作，包括憲兵211營區水電與修繕維護工作等。

郭雅慧重申，總統國務機要費與一般水電費係完全不同的預算科目，但都在立法院審查今年度預算過程中，受到相當大的影響，盼立委理性討論，對預算內容有正確認知，勿混為一談。

郭雅慧指出，今年度總統府業務費預算，被刪除與凍結的比例，高達73％，恐將導致總統府運作受阻，非台灣社會福祉與期待，仍盼立法院理性監督、審查中央政府總預算案，讓政府得以順利施政，讓國家能夠穩定運作，讓各行各業的每一位國人，都能安居樂業。

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