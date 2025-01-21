業務費遭砍96％致柯文哲3大案難以續查！監院：不排除提憲法訴訟

針對監察院114年度預算業務費遭大幅刪減，致無法依據憲法行使職權，監察院秘書長李俊俋表示不排除提憲法訴訟。（記者林正堃攝）

2025/01/21 14:54

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院院會今日三讀通過「114年度中央政府總預算案」，共計刪除約2075億元創下歷年新高，其中監察院業務費遭藍白聯手刪減幅度高達96%。監察院秘書長李俊俋、國家人權委員會王幼玲副主任委員今日召開記者會表示，監察院114年度預算案，業務費遭刪96%，導致憲政機關無法依據憲法行使職權，監院不排除提出憲法訴訟。

「我們帶著遺憾且些微憤怒的心情召開記者會！」李俊俋表示，立法院審查預算是天職，但立法要思考一個問題，是否能審查到其他憲政機關無法運作？如今立法權獨大，是否忽略其他憲政機關的運作？

請繼續往下閱讀...

李俊俋說明，監察院業務費刪減幅度高達96%，包含一般行政、調查巡察、議事業務及國際監察事務預算盡數刪除；另人權業務預算亦近乎全數刪除，嚴重危害監察院業務執行，導致監察院無法依據憲法行使職權，影響人民權益、國家安定及國際聲譽。

預算審查過程違背常軌且諸多不合理及欠周延，李俊俋指出，第254案減列監察院業務費3億1千多萬元，後修正減列50%並凍結30%，刪減及含凍結數達1億9千多萬，又再於預算表決完成後提出撤案，提案不斷修正，可見該提案提出過於草率、有欠周延專業。

李俊俋再指，另有第259案，全數減列一般行政業務費用等共計9037萬6千元，因一般行政係維持機關基本運作經費，包含水電費、通訊費、物品、租金、古蹟及廳舍檢修及養護、設備及設施養護費、陽光四法資訊系統服務費等基本維運經費，勢必造成監察院之憲政職責、公職人員財產及政治獻金等申報、裁處等業務執行，全面停擺。

針對因預算遭刪除而影響的業務範圍，李俊俋表示，監察院依據憲法、監察法、監察院組織法及陽光四法等規定行使職權，尤其政治獻金查核業務，往例皆為選舉後，於次年查核政治獻金專戶，今年將進行113年總統及立法委員選舉政治獻金查核作業，在野黨雖宣稱未刪減財產申報業務經費，但將一般行政費用、資訊系統服務費等預算大幅刪減，而讓作業系統停擺。

李俊俋補充，另調查巡察業務費用全數遭刪除，將影響目前監察院現正調查之光電案、食品安全案、交通安全案等關乎國計民生的案子，因預算遭砍，而有窒礙難行之處，進而嚴重影響民生健康安全。

李進一步說，監察院目前進行調查中的北士科案、台智光案及魚果菜市場案等，都將因此次預算大幅遭砍，而難以繼續調查。監察院監督行政機關違法失職，對中央及地方公務員，依據憲法提案糾彈，是國家最重要的他律機關。不過，本次預算審查結果，預算近乎刪除，導致監院許多調查案件礙難進行，違失人員難以究責，立法院審查預算應本於專業，監督預算執行良寙，如以政治性報復提案及審查逕癱瘓機關運作，實感遺憾。

另，議事業務刪除國際監察事務活動，李俊俋舉出，其中包含監察院經多方努力積極爭取下，於今年主辦「2025年國際監察組織澳紐及太平洋地區監察使年會（APOR年會）」，監察院自1994年以來，以中華民國監察院名義加入國際監察組織（IOI），會籍隸屬澳紐及太平洋地區（APOR），此為監察院長期耕耘並經多年爭取方獲得之主辦權，該預算之刪除，將導致監察院無法善盡組織會員義務，並影響我國國際聲譽。

李俊俋續指，監察院去年受理人民書狀15344件、提出調查報告283案、成立糾正案101案、彈劾案27案，中央機關巡察計32次、地方機關計29次；受理公職人員財產申報計11946件、各機關團體迴避彙報計1746件、政治獻金會計報告書之申報計412案，辦理案件裁罰處分計148件，皆依憲法及相關法律規定克盡職責，如今預算被大砍，憲法賦予的職能將難以為繼。

針對憲法訴訟部分，李俊俋說明，依據司法院釋字第632號解釋，監察院是憲法所設置並賦予特定職權之國家憲法機關，為維繫國家整體憲政體制正常運行不可或缺之一環，確保監察院實質存續與正常運行，應屬所有憲法機關無可旁貸之職責。

李俊俋說，憲政機關應基於權力分立、相互制衡原則，使國家機關順暢運作，而非以法案擴張權力，或提出政治性報復提案無理刪減預算，致國家機關近乎停擺。各機關應遵行司法院釋字319、585、613及632號解釋意旨，實現責任政治，而非任意為之，破壞憲政體制。為維護監察職權正常行使及依據憲法及法律執行各項業務，監察院不排除提出憲法訴訟，表達憲政機關立場。

監察院業務費遭刪96%，監察院秘書長李俊俋、國家人權委員會副主任委員王幼玲等人今開記者會，表示不排除提憲法訴訟。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法