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    「基隆絕沛」發起罷免立委林沛祥 林：不迴避、面對挑戰

    基隆民眾在臉書成立「基隆絕沛」粉絲專頁，發動罷免國民黨籍立委林沛祥。（記者盧賢秀攝）

    基隆民眾在臉書成立「基隆絕沛」粉絲專頁，發動罷免國民黨籍立委林沛祥。（記者盧賢秀攝）

    2025/01/21 14:50

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕立法院藍白立委亂象頻傳，各地發罷免立委潮，基隆也有人在臉書成立「基隆絕沛」粉絲專頁，號召民眾連署罷免國民黨立委林沛祥，目前還沒有成立連署站。林沛祥則表示，罷免是公民權利，他尊重、也不會迴避，有信心迎接挑戰。

    基隆有公民團體在臉書發起「基隆絕沛」罷免行動，罷免鎖定基隆立法委員林沛祥，目前焦點在教民眾如何下載填寫罷免連署，還沒有設實體連署，呼籲基隆人在家裡填寫連署書，寫完互相檢查，把連署單匯總給中選會的過程就會更順暢，有助達到第1階的門檻，在家完成連署書郵寄到基隆愛三路郵局第279號信箱。、

    粉專管理人表示，如果有人質疑為什麼還沒有實體連署站，其實是找「自己人」無謂的麻煩，每個縣市的狀況都不太一樣，基隆絕沛有自己的作戰方式，志工辛辛苦苦開設站點連署，倘若倉促成軍，導致執行出狀況，會被打包成千數百連署書。

    管理人還提醒支持者，不要先入為主預設基隆藍大於綠，林沛祥能逃過罷免。希望大家一起罷免林沛祥，讓國民黨立法院黨團總召傅崐萁少一個小幫手，保護自己的家鄉和國家。

    林沛祥回應，選舉與罷免是憲法賦予公民的權利，也是民主社會的核心基石，他充分的尊重與支持。但民進黨近期在各地發動大規模的罷免行動，背後動機已遠非單純的民意展現，更像政治的操弄。

    林沛祥認為，基隆市民會用理性與事實來判斷他的所作所為，也相信公民社會不會輕易被特定政黨的操作所迷惑。面對罷免，他不會迴避，更有信心迎接挑戰，繼續用行動證明自己，堅持站在第一線為市民發聲。

    民眾在臉書「基隆絕沛」發動罷免立委林沛祥，教民眾填寫連署書範例。（擷取自臉書）

    民眾在臉書「基隆絕沛」發動罷免立委林沛祥，教民眾填寫連署書範例。（擷取自臉書）

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