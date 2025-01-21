宏國白蝦銷中受阻遭砍4億預算 外交部：農技團將做不成

外交部次長吳志中（站立者）今日強調，醫療團、農技團在非洲幫助很多人，預算被刪這些將做不成，怎忍心刪除經費？媒宣費全刪，外交部沒有錢可在國際宣傳台灣。 （記者陳鈺馥攝）

2025/01/21 14:33

〔記者陳鈺馥／台北報導〕藍白聯手大砍外交部預算6.5億餘元，其中「媒體政策及業務宣導費」1億1127萬元遭全數刪除；因前邦交國宏都拉斯白蝦銷中受阻，也被國民黨立委大砍國際合作4億元預算。外交部次長吳志中今日強調，醫療團、農技團在非洲幫助很多人，預算被刪這些將做不成，怎忍心刪除經費？媒宣費全刪，外交部沒有錢可在國際宣傳台灣。

立法院表決中央政府總預算案，國民黨團、民眾黨團聯手凍結外交部業務費50％（約37億餘元），俟執行30％之後始申請解凍，並需經立法院「院會」同意後始得動支。

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吳志中在行政院記者會表示，外交部捍衛國家利益和保障人民權益，這次被凍結業務費將嚴重影響業務。外交部轄下國合會很多交流項目，醫療團在世界各地幫助很多人，台灣在世界上是強大國家，國合會讓台灣蔬菜在非洲土地生長起來，農技團幫助很多國家人民，預算被刪這些事將做不成，怎忍心刪除這些經費。

吳志中指出，外交部提供國人在外的急難救助，刪減預算將影響業務。外交部媒體及政策宣傳費全被刪除，外交部沒有錢可以在國際宣傳台灣，國家能見度將受到重大打擊。

吳志中說，國外差旅費被刪減15%，台灣很需要參與國際組織活動， 以後參加APEC的重要能量都沒有了，對外交部影響非常大。外交部是捍衛中華民國主權的部會，希望立法院能夠支持外交部預算。

此外，海委會副主委兼海巡署長張忠龍表示，海委會預算刪減比往年多，國外旅費被刪60％，海委會有與各國進行海洋政策、海洋保育的合作交流，許多既定交流計畫將受影響，國際活動也會停擺，將動搖國際對台灣的支持。

張忠龍提及，在資本門部分，預算遭刪將影響海巡裝備、海巡艦艇等計畫。以海巡署為例，海巡署不是單純只有海域安全，將嚴重影響海巡署應處中共艦艇灰色地帶襲擾，以及輕型艦艇的維修保養等，也會影響海上救難能量。

他強調，國安、治安、平安是海巡署核心任務，海巡人員不分日夜維護國家安全，近年更要應對中國海警船、中國海上民兵船，對台灣施加的灰色地帶襲擾，為捍衛國家主權，確保民主自由生活方式，海巡署積極打造大型艦艇及強化無人機載具，要強化海上能量及杜絕不法，如果沒有預算支持，將嚴重影響國家安全。

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