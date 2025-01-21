藍委進川普就職「貴賓包廂」比讚 民進黨：反過頭刪外交預算好意思？

民進黨指出，外交部努力交涉為台灣慶賀團爭取到美國總統川普就職典禮的貴賓包廂票，國民黨立委柯志恩拍照比讚打卡，在野黨卻反過頭削減外交經費，都不會不好意思嗎？（圖由民進黨提供）

2025/01/21 15:40

〔記者陳昀／台北報導〕立法院挑燈夜審今年度中央政府總預算案，藍白大砍總預算逾2000億元，預計今日完成三讀。民進黨今發臉書指出，外交部努力交涉為台灣慶賀團爭取到美國總統川普就職典禮的貴賓包廂票，國民黨立委柯志恩拍照比讚打卡，在野黨卻反過頭削減外交經費，不給外交人員差旅費和業務費，都不會不好意思嗎？

民進黨指出，美國總統川普正式宣誓就職，台灣慶賀團也依照慣例前往觀禮，由於美國當地低溫來襲，典禮會場從室外改成室內，一度有人見獵心喜，大酸「台灣拿不到入場券」。

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民進黨表示，後來在外交部人員努力交涉下，成功爭取到室內觀禮機會，更包含包廂貴賓票，讓台灣慶賀團進入貴賓包廂，柯志恩還拍照打卡，表示「要給外交人員按讚」。

民進黨指出，但同一時間，國民黨、民眾黨在立法院院會正在聯手刪除、凍結外交部合計超過44億元預算。國民黨團提案業務費凍結30%、減列媒體宣傳費1億1127萬元，國民黨團甚至質疑我國斥資鉅額欲加入CPTPP卻毫無進展，提案減列國際會議交流費5000萬元。

民進黨羅列，國民黨立委徐巧芯針對外交部未能保護駐中華民國使節權益，提案凍結第2目一般事務費300萬元；立委賴士葆提案減列國外旅費3000萬元；陳玉珍認為外交部研究設計會TAA臉書經營有待加強，減列國際國際會議交流費286萬6千元；廖先翔認為宏都拉斯與台灣斷交後轉向跟中國建交，沒想到中國常常沒依約跟他們增購白蝦，讓當地蝦農陷困境，爰減列國際合作關懷及加強雙邊及多邊合作費4億元。

除此之外，國民黨立委馬文君認為外交部僅將資源集中在史瓦帝尼、馬紹爾群島，忽略其他國家，提案減列國際會議交流費1300萬元；馬認為我國與拉丁美洲及加勒比海地區資通技術合作計畫執行率僅40%，爰減列國際合作關懷委辦費2500萬元；馬認為我國近年因疫情導致與非洲各國經建發展合作計畫停辦，爰減列國際合作關懷及加強雙邊及多邊合作費800萬元；馬認為我國與拉丁美洲及加勒比海區各國經建發展合作計畫執行率僅48%，爰減列國際合作關懷及加強雙邊及多邊合作費1500萬元。

民進黨質疑，台灣慶賀團能夠進入貴賓包廂，讓柯志恩開心擺拍，都是因為有外交人員負重前行，結果藍白反過頭來削減外交經費，不給外交人員差旅費和業務費，都不會不好意思嗎？！

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