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    台電千億撥補、警消預算遭藍白大刪 政院：為何要情緒性報復？

    行政院長卓榮泰率部會首長，針對總預算遭嚴重刪減，呼籲在野黨以蒼生為念，勿報復性刪減。（記者林正堃攝）

    行政院長卓榮泰率部會首長，針對總預算遭嚴重刪減，呼籲在野黨以蒼生為念，勿報復性刪減。（記者林正堃攝）

    2025/01/21 15:17

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕嘉義縣大埔鄉凌晨發生6.4地震，造成南部地區房宅毀損、人員受困，行政院長卓榮泰下午將赴南部勘災，盼農曆年前恢復國人正常生活。他痛批，台電人員、警消都出勤救災，立法院國民黨團、民眾黨團卻將台電千億元撥補預算全刪，警政署、消防署業務費更被凍結30％，為何要情緒性報復警察？

    卓榮泰今日上午再度率部會首長召開記者會，呼籲在野黨理性審查中央政府總預算。他對昨晚地震造成民宅坍塌、設備交通損失，以及部分國人造成傷害，表達最高關切。

    卓榮泰表示，在第一時間，賴清德總統便詢問行政院，政院也第一時間掌握現場情況，並與縣市首長通話，提供必要救助。幸好在各部會全力救助下，許多水電陸續恢復、未造成人員重大傷害，僅有交通零星受阻，盼在最短時間內恢復國人生活，畢竟農曆過年將至，此刻發生地震災情，將對國人生活造成極大妨礙。

    卓榮泰話鋒一轉說，昨晚台電同仁為了國家和人民仍要出勤，結果政府給台電公司財務健全的千億撥補都被刪除，他要勉勵台電同仁再接再厲。

    卓榮泰質疑，警政署業務費遭凍結30％，若要情緒性、報復性審查，跟警察何關？為何警政預算都要報復。另外，消防署業務費也被凍結30％，但昨晚警消都前往災區馳援，這就是國家公務員身負的使命。

    卓榮泰說，預算刪減若普遍分配在各部會中至少還能分攤，但集中在某幾個單位與項目，造成的損失將無法彌補。他形容，如果手受傷，1、2天可能會好，但受傷在心臟，將對人體造成嚴重傷害。

    他強調，台電1千億元撥補難道不應該恢復嗎？這不是影響台電，而是影響民生用電補助，政府不希望就此轉價，但預算遭刪減，台電財務無法得到建全。

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