潛艦預算凍結10億、文宣費被刪60％ 國防部：國家安全有很大隱憂

國防部副部長伯鴻輝今天在政院記者會強調，這次刪減影響甚鉅，是歷年來最嚴重一次，潛艦預算被凍結，對國家安全有很大隱憂。（記者陳鈺馥攝）

2025/01/21 14:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院表決中央政府總預算，潛艦國造第三階段後續艦首年20億預算，昨日在藍白黨團聯手下，最終凍結50％，須經立法院院會專案報告，經同意後始得動支。國防部副部長柏鴻輝今天在政院記者會強調，這次刪減影響甚鉅，是歷年來最嚴重一次，潛艦預算被凍結，對國家安全有很大隱憂。

在立法院國民黨團主導下，國防部業務費用遭凍結30％。潛艦國造後續預算凍結50％，約10億元。無人機產業園區預算凍結30％，約2287萬元。

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柏鴻輝表示，戰略型武器「潛艦」預算被凍結50％，必須去立院院會報告才能動支，這點在國際上的履約督導、技術合作及潛艦後續作為，造成台灣捍衛國家安全有很大隱憂，讓潛艦國造的團隊同仁在工作崗位上非常氣餒，希望立法院能夠給戰略型武器潛艦最大的支持空間，支持國防和國家安全，告訴世界我們有捍衛國家安全的決心。

柏鴻輝指出，從俄烏戰爭可以看到，全球都在發展無人機產業，每一個國家都列為最優先項向，國防部也在國際現貨市場要發展這項國防產業，中科院依照國家政策在嘉義民雄園區要建立國防產業聚落，這對國家安全非常重要。

柏鴻輝示警，美國印太指揮部指揮官曾說，將來台海一旦發生危機，台海就是無人機的人間煉獄，中國去年生產及購買無人機已達上百萬架的量能，我國已經遠遠落後。民雄園區被凍30％，還得去立院報告才能動支，試問無人機產業聚落、國際投資若有所遲疑，將讓台灣國防產業又回到原點，這是國家重大損失，對業界而言，喪失國際交流機會，讓投資意願降低，對於國家安全而言，又遠遠落後中國。

柏鴻輝強調，面對中共對台灰色地帶衝突，在他講話當下，就有6艘中共船艦在台海周邊，共機及無人機也在周邊進行襲擾行動，國防部業務費卻被凍結，雖然看似不高，卻是原物料籌補最基本的需求。

柏鴻輝進一步說，凍結對國軍官兵情何以堪，對守在山上、海上、離外島、在空中、在陸上警戒兵力是不公平的。軍事裝備用更被統刪3％，將影響油料、原料件投補，官兵如何每天24小時在山邊海上捍衛國家安全，今天大家能夠坐在這邊，請問有給國防預算充分支援嗎？

柏鴻輝質疑，立法院一直要求國防部要建立新興戰力，這些預算都是為了新興戰力編列。例如F16戰機、海馬斯（HIMARS）這些都需要預算，要去國外接裝訓練、在國內教育訓練，國內外差旅費竟然被通刪15％至20％，不能留用。請問新興裝備要如何接裝，新興戰力要如何形成？這是非常大國防隱憂，官兵連400塊的雜費都不能支用。

柏鴻輝批評，立法院口口聲聲說要增加新興戰力件數，不給差旅費要如何去訓練，以及跟國外交流，已經影響國軍戰力誰最高興？空軍F-16 Block要派60人去國外訓練難道不會受到影響，未來新興戰力要如何快速形成？這個都是隱憂。

「國防部文宣費被統刪60%，要如何加強文宣！」柏更說，立法院質疑國軍招募困難，應該要加強文宣，今天被刪60%，要如何加強招募。更何況中共加大灰色地帶襲擾，增加認知作戰假訊息，今天預算被刪了，政戰作戰局拿什麼去對抗中共認知戰，中共一直用假訊息洗腦、干擾軍心士氣，這也是國安隱憂。如果都不重視，今年國防一定將開倒車，在國際上會被認為沒有捍衛國家安全的決心。

他呼籲，今天國軍24小時為國家付出，立法院卻沒有給充分預算支稱，請問國軍官兵及家眷心情做何感想，再次懇請立法院能給國軍辛苦官兵一個充分的國防預算來支持國家安全。

國防部副部長柏鴻輝。（記者林正堃攝）

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