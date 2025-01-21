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    首頁　>　政治

    陳時中批預算刪凍範圍已超過政黨競爭 再砍一定影響人民健康

    行政院政務委員陳時中表示，現在立法院刪凍預算的情況，已經超過政黨競爭的範疇。（記者林惠琴攝）

    行政院政務委員陳時中表示，現在立法院刪凍預算的情況，已經超過政黨競爭的範疇。（記者林惠琴攝）

    2025/01/21 14:17

    〔記者林惠琴／台北報導〕藍白大砍中央政府總預算，行政院政務委員陳時中今（21日）出席台大醫院的活動時表示，現在立法院刪凍預算的情況，已經超過政黨競爭的範疇，說是「一個報復性也好」，在外界認為國家健康投資不足下，預算又再砍，對未來人民健康一定會有所影響，也呼籲預算有限下，應放寬科目調配空間，以提高行政效率。

    針對中央政府預算遭到大幅刪減或凍結，陳時中指出，立法院與行政院的競爭也好、政黨的競爭也好，在民主國家無可厚非，但以這次相關預算來說，他認為已經超過政黨競爭的範疇，說是「一個報復性或相關性也好」，但相信立委最終還是會思考一個國家的未來，這樣砍到這麼多，國家在調配預算會非常辛苦。

    此外，陳時中指出，如果真的要砍到這麼多，其實應該更放寬空間讓行政院可以做一個調配，若連科目相關調配都不允許留用，他不清楚是否干涉到行政權，但若認為總預算是夠的，行政院要發揮更大的效率、在有限的經費替國家做更多的事情，應該在砍預算之餘可有空間留用，才可能夠行政效率最高，達到人民的期待。

    陳時中指出，每個預算單位，尤其社福、醫療領域，主其事的人永遠覺得不夠，因為需要照顧的人這麼多，從健保總額到給付癌症新藥、細胞或再生治療都不夠，健保點值也無法1點1元，在外界認為國家健康投資不足的情況下，預算又再砍，當然對於未來人民的健康一定會有所影響，但也希望衛福部或健保署能夠發揮最大的智慧，在這樣比較拮据的預算裡面，能夠做出最大的貢獻。

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