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    資安維護、慰勞軍警預算遭大幅刪凍 總統府：影響日常運作

    總統府發言人郭雅慧21日於台東志航基地受訪。（記者方瑋立攝）

    總統府發言人郭雅慧21日於台東志航基地受訪。（記者方瑋立攝）

    2025/01/21 14:11

    〔記者方瑋立／台北報導〕立法院院會今（21）在國民黨、民眾黨多數優勢下表決大幅減列、凍結總統府預算，總統府發言人郭雅慧受訪表示，總統府業務費遭刪、凍7成3，其中資訊維安及設備維護，以及用以慰勞軍警、支持弱勢社福的國務機要費3千萬元被全數刪、凍，勢必都將對總統府日常運作造成影響。

    立院院會挑燈夜戰通過中央政府114年度總預算案，民眾黨立委黃國昌提案，將總統府國務機要費3000萬元預算全數減列、凍結；國民黨立委翁曉玲提案減列總統府資訊服務費預算602萬9000元並凍結500萬元，以及總統府資訊軟體設備費預算440萬元並凍結500萬元。

    郭雅慧今隨總統賴清德勗勉台東地區部隊時受訪表示，總統府114年度預算，在業務費的部分足足有7成3遭刪除或凍結，會對府務造成實際影響，其中影響較大處，第一是總統府資訊維安和設備照顧，第二則是國務機要費。

    郭雅慧說明，總統府每個月面對的駭客侵害達700萬次之多，這次被刪、凍相關預算，不只是國家安全的問題，在資訊方面要如何維護是極大挑戰；另外，過去11年來，國務機要費3千萬元，不論藍綠誰當總統，這一筆不曾被刪減。

    郭雅慧指出，這次國務機要費遭刪減2千萬、凍結1千萬，各界都知道這筆費用並非總統本人使用，而是6成用於慰勞辛苦的軍警，4成用在弱勢社福團體上。這次預算遭刪減的情況，勢必會對總統府日常運作造成影響。

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