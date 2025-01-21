國民黨刪汐止白匏湖社宅預算 吳崢：廖先翔刪社宅卻住豪宅

吳崢表示，對面就是好市多的地方被廖委員說成鳥不生蛋，年輕人是哪裡得罪到大委員了？（圖擷取自吳崢臉書）

2025/01/21 15:14

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院20日續審114年度中央政府總預算案，藍白聯手刪除「新北市汐止白匏湖運動休閒生態園區暨社宅興建計畫」預算。對此民進黨發言人吳崢表示，對面就是好市多的地方被廖委員說成鳥不生蛋，年輕人是哪裡得罪到大委員了？

國民黨立委廖先翔昨日在臉書PO文表示，政府打算在原本要設置監獄的汐止白匏湖蓋社宅，但蓋好後會成為治安死角的鬼城，試想一個連鹹酥雞都買不到的地點誰要住，又不是在陽明山蓋豪宅，且此地聯外交通也在汐止咽喉，對已相當嚴峻的汐止交通是雪上加霜。

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吳崢在臉書PO文表示，汐止立委廖先翔刪社宅預算被罵爆！昨天廖委員很嗆繼續加碼，說社宅預定地那什麼鳥不生蛋的鬼地方，是要蓋鬼城嗎？買不到鹹酥雞的地方誰要住！對面就是好市多的地方被廖委員說成鳥不生蛋，就問，你們家佔用國有地的違建豪宅呢？你們在遠的要命山上修莊園就是「龍躍良鄉」，住的好大好舒服；現在中央補助蓋社宅就被你們痛罵鳥不生蛋，鬼才要住。

吳崢直言，年輕人是哪裡得罪到大委員了？

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