為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨刪汐止白匏湖社宅預算 吳崢：廖先翔刪社宅卻住豪宅

    吳崢表示，對面就是好市多的地方被廖委員說成鳥不生蛋，年輕人是哪裡得罪到大委員了？（圖擷取自吳崢臉書）

    吳崢表示，對面就是好市多的地方被廖委員說成鳥不生蛋，年輕人是哪裡得罪到大委員了？（圖擷取自吳崢臉書）

    2025/01/21 15:14

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院20日續審114年度中央政府總預算案，藍白聯手刪除「新北市汐止白匏湖運動休閒生態園區暨社宅興建計畫」預算。對此民進黨發言人吳崢表示，對面就是好市多的地方被廖委員說成鳥不生蛋，年輕人是哪裡得罪到大委員了？

    國民黨立委廖先翔昨日在臉書PO文表示，政府打算在原本要設置監獄的汐止白匏湖蓋社宅，但蓋好後會成為治安死角的鬼城，試想一個連鹹酥雞都買不到的地點誰要住，又不是在陽明山蓋豪宅，且此地聯外交通也在汐止咽喉，對已相當嚴峻的汐止交通是雪上加霜。

    吳崢在臉書PO文表示，汐止立委廖先翔刪社宅預算被罵爆！昨天廖委員很嗆繼續加碼，說社宅預定地那什麼鳥不生蛋的鬼地方，是要蓋鬼城嗎？買不到鹹酥雞的地方誰要住！對面就是好市多的地方被廖委員說成鳥不生蛋，就問，你們家佔用國有地的違建豪宅呢？你們在遠的要命山上修莊園就是「龍躍良鄉」，住的好大好舒服；現在中央補助蓋社宅就被你們痛罵鳥不生蛋，鬼才要住。

    吳崢直言，年輕人是哪裡得罪到大委員了？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播