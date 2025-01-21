藍白大砍總預算、凍結逾2600億！卓揆轟：企圖介入政事運作

行政院長卓榮泰率部會首長，針對總預算遭嚴重刪減，呼籲在野黨以蒼生為念，勿報復性刪減。（記者林正堃攝）

2025/01/21 12:44

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院挑燈夜審今年度中央政府總預算案，藍白立委非理性大砍總預算，歲出預算刪減逾2000億元，預計今日完成三讀。行政院長卓榮泰今天再度率部會首長召開記者會，痛批國民黨團、民眾黨團「不分青紅皂白通案刪減」，企圖用刪減預算介入行政院政事運作。這次凍結數高達2600多億元，將造成國家政務推動遲緩。

今年度中央政府總預算案，歲入編列3兆1534億元，歲出編列3兆1325億元。立院17日院會在藍白立委人數優勢下，二讀表決通過通案刪減939億7500萬元，創下史上新高；藍白立委昨續以席次優勢，一路表決輾壓刪減各部會預算。

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卓榮泰表示，立法院漏夜刪減預算，民進黨團是徹夜捍衛預算，他要感謝民進黨團及社會各界、工商團體、民間社團昨天紛紛站出來，要求立法院守住總預算案。因為各界站出來的聲音，數發部、通傳會總算不會變成空殼單位，像預算減至1元荒謬無比提案已被撤回，雖然大幅刪減還是有，但至少國會不敢做這種事。

卓榮泰指出，學前教育預算有被守住，文化部「黑潮計畫」和公視預算刪減有被降低，總算看到一點點努力成果，但二讀仍造成行政部門施政窒礙難行，希望立法院三讀前審慎思考，留給國人和百工百業發展道路，讓公務人員有起碼的尊嚴。

卓榮泰質疑，有在野黨團立委說只刪3％，為何政府不能做事，「我真的不知道，3％到底從何而來」。民眾黨團說已刪了2100億元，中央政府總預算3.1兆，2100億元是占6.7％，何來只有3％？且扣掉1.5兆法定支出和一般性補助，總預算只剩1.3兆可用，用1.3兆來算，2100億元是占16％，且明顯集中於特定機關和項目，例如國外旅費被刪60％至100％，達5億800萬元。出國教育訓練費被刪60％至100％之間，金額達2億7800多萬元，特別費也被刪了8500萬元，這對各部會機關影響有多大。

卓榮泰細數，今年度中央政府總預算3兆1325億元，比去年增加2806億元，新增項目包括公共建設798億元、國防經費415億元、健保財務協助方案336億元、健康台灣深耕措施60億元、國家癌症防治計畫40億元、撥補住宅基金興辦社宅200億元、國民年金136億元、國科會科學研究計畫126億元、地方教學研究及校園設施53億元，以及2歲至未滿6歲幼兒照顧及服務經費49億元。

卓榮泰指出，上述項目多數是過去沒有的，換句話說扣掉今年新增項目，總預算是被多刪減2000億元，可以用3％來矇騙大家嗎？所以政院才會說施政窒礙難行，還有22億元要用在軍公教加薪，這是企圖用刪減預算來介入行政院政事運作。

「有哪一項是在野黨團任何不需要，請大聲講出來！」卓榮泰嗆，請大聲明白講出來，如果沒有就應該保留新增項目預算，不能亂把新增的都當成浮濫編列，然後要一筆勾銷，行政院絕對無法接受，要請國、眾兩黨立委能夠想清楚，政院預算編列都有擬訂計畫，不要不分青紅皂白通案刪減。

卓榮泰批評，今年有非常高的預算凍結案，凍結數高達2600多億元，後來雖有立委撤案，就連立法院和立委都不知道，整個國家陷入這種空洞發展之中。未來要向立法院院會提出報告才能解凍，這次凍結案非常多，要何年何時何日才能解凍，這對國家政務推動將造成遲緩，很多計畫是年初就要做的，這對國家影響之大。

卓榮泰強調，國防部潛艦預算凍結50%，雖然有縮了一點，但已讓國際對台灣自我防衛決心、台灣國際信用都打了折扣。外交部業務費凍結50%，一半業務都將停擺，還要等著向立法院報告。我國外交空間遭到中國強力打壓，外交人員日夜努力爭取台灣國際空間，外交是不能有空窗期的。

卓榮泰也質疑，昨晚祝賀川普總統就職的參訪立委還稱讚外交部，這是「白天刪預算，晚上來稱讚」，心中難道不會有不安嗎？這種不合理方式及凍結比例，將造成各部會排隊去求立委排案，立法力量可以高度影響行政作業，實非國家之福。

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