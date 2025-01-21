不滿藍白亂刪預算 中市多個店家主動設罷藍委連署站

中市「敲羅行動」21日首次在西區中一蔘藥行連署。（記者蘇金鳳攝）

2025/01/21 15:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市罷免國民黨立委的公民團體，本週加碼許多據點連署，其中「敲羅行動」的公民團體今天上午首次在西區的中一蔘藥行連署，負責人鄭朱榮表示，對於藍白亂刪預算，實在看不下了，因此主動提供連署點給公民團體進行連署。

另1處已提供近1個月的罷免連署點的中區芳泉青草行，負責人林振錺也是強調無法忍受藍白亂刪預算，因此提供作為連署站，盡1個公民的責任。

請繼續往下閱讀...

「敲羅行動」的志工表示，中一蔘藥行是罷免團體首次展開連署的點，因為旁邊就是向上市場，將可讓要買菜的民眾可順道來連署。

1位黃姓長輩憤怒的表示，不把國民黨罷免掉，台灣會像香港一樣，屆時大家都會後悔莫及；另1位楊小姐說，她原本要到太原車站連署，因為今天到向上市場來買菜，就順便來連署，因為不滿藍白亂刪預算。

首次成為「敲羅行動」連署站的中一蔘藥行的負責人鄭朱榮表示，他實在看不慣藍白聯手亂刪預算，把潛艦國防、文化等相關預算亂刪一通，都未想到後果，藍白不但沒有知識也沒有常識。

鄭朱榮強調，他已受夠了民眾黨前主席柯文哲在電視上亂講話11年，更痛批柯文哲忘恩負義、過河拆橋，從假綠變藍再變紅，既然罷免不了民眾黨，就罷免國民黨，因此主動跟公民團體聯繫，過年前每週二及週四成為連署站。

另外，中區的芳泉青草行的負責人林振錺表示，約在1個月前提供給公民團體成為連署站，週一至週六都可以連署，週二及週四志工會來幫忙。

林振錺也是對藍白刪預算忍無可忍，批藍白立委亂來，把預算刪光，行政部門如何做事，藍白根本是在亂國，像潛艇預算刪掉，如何自造潛艇，因此他受不了，便自願提供店面作為連署站，善盡公民職責。

林振錺表示，這段時間以來，連署成效還不錯，平時一天就可收到2、30份，若志工來京可達5、60份。

提供連署站的中一蔘藥行負責人鄭朱榮表示，就是看不慣藍白聯手亂刪預算才站出來作為連署站。（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法