外交部：有外交資源維繫台美關係 才有今天跨黨派立委入場的可能性

第60屆美國總統、副總統就職典禮於美東時間20日舉行，由慶賀團團長、立法院長韓國瑜與駐美代表俞大㵢一同進入國會大廈觀禮。（駐美代表處提供）

2025/01/21 12:31

〔記者黃靖媗／台北報導〕第60屆美國總統、副總統就職典禮於美東時間20日舉行，由慶賀團團長、立法院長韓國瑜與駐美代表俞大㵢一同進入國會大廈觀禮。外交部發言人蕭光偉表示，這是台灣繼2021年時任駐美代表蕭美琴首度創下先例後，我國駐美代表第二度獲邀，駐美代表處與外交部的努力受到跨黨派慶賀團肯定，立法院卻大幅刪除與凍結外交部預算，將嚴重影響外交工作的推動，「有外交資源維繫台美關係，才有今天跨黨派立委入場的可能性」。

蕭光偉表示，這次韓國瑜接受總統賴清德邀請，擔任團長率團出席美國新任總統川普就職典禮，過程中雖然遇到嚴峻低溫的天候變數，但在我駐美代表處持續努力的協助下，我國慶賀團順利參加就職典禮。

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蕭光偉指出，跨黨派立委們都非常肯定外交部及駐美代表處的努力，認為特別是在外交部及駐美代表的密切溝通與協調，以及平時與美國國會議員保持友好關係，讓我國的慶賀團成功進到會場觀禮，且能進入貴賓席。

蕭光偉表示，外交部相信，慶賀團的肯定是給在冰天雪地奮鬥的前線同仁最大的鼓勵，因為有外交資源維繫台美關係，才有今天跨黨派立委入場的可能性，再加上所有外交同仁的努力，也讓這一切成為可行，然而，正當前線外交人員持續為台灣奔走打拚外交之際，國內立法院卻大幅刪除和凍結外交部預算，將嚴重影響外交工作的推動。

蕭光偉說明，外交部的業務費遭涷1/2（37.64億），將導致外交資源不足，讓台灣在國際競爭中屈居劣勢；媒體政策及業務宣導經費1.11億遭全數刪除，也會影響我國的全球能見度及台灣的公眾外交工作。

針對外交部國外旅費遭刪15%，蕭光偉表示，將影響我國派員參與APEC等重要國際組織的會議與活動所需的經費，有損我鞏固及擴大國際參與的力道及透過多邊機制強化雙邊合作的努力，嚴重影響我國國際參與。

外交部強調，外交部的工作就是要保護我們的國家、保護自由民主、也維護台美關係。希望立法院能理性審查，支持外交部的預算。

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