國民黨智庫籲賴政府 勿幻想高科技產業供應鏈可獲美無條件支持

美國新總統川普（見圖）上台，國民黨智庫呼籲賴政府不要偏執於高科技產業供應鏈可以獲得美國無條件支持的幻想。（彭博）

2025/01/21 12:41

〔記者施曉光／台北報導〕美國新總統川普上台，國民黨智庫今日呼籲賴政府確立「國家安全戰略」指導原則，務實面對台美關係，不要偏執於高科技產業供應鏈可以獲得美國無條件支持的幻想，該智庫並批評美國過去口頭願意協助台灣參與國際組織及活動，但實際效益不彰，政府應該改善兩岸互信基礎，才能避免國際空間被壓縮以及邦交國斷交危機，而且避免戰爭才是降低兩岸戰爭風險的根本之道。

國民黨智庫並強調，樂見川普政府持續支持台灣各項發展，深化美台關係的所有交流合作，但反對賴政府一面倒的偏頗政策，否則將對台美中三邊關係帶來嚴重的負面衝擊。

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該智庫認為，川普政府的國安官員都是對中鷹派，但其政策仍以維護美國利益為最優先考量，美國與中國的地緣政治競爭必將衝擊台灣生存發展，賴政府應該務實面對台美關係、切莫誇大，不能自我膨脹甚至誤導社會視聽。

該智庫表示，台灣是高度依賴國際貿易的小型開放式經濟體制，面對川普可能隨機祭出的關稅戰，政府不能再偏執在高科技產業供應鏈就可獲得美國無條件支持的幻想，除了應該推進台美經貿協定的談判外，更不能忽略帶領台灣尋求加入RCEP及CPTPP的任何機會。

該智庫並指出，美國過去雖然屢屢口頭願助台灣參與國際組織及相關活動，但實際效益不彰，甚至在過去前總統蔡英文主政8年期間還丟失10個邦交國，國人樂見川普政府續挺台灣參與國際，實際協助我國維繫僅存的邦交國，但如果賴政府不積極改善兩岸互信基礎，恐將面臨更多國際空間被壓縮的現實與邦交國斷交的危機。

該智庫還表示，國人支持合理的國防預算與國軍建軍備戰工作，也歡迎川普政府繼續推動符合台灣實際需求的軍售案，但「和平避戰是目標、建軍備戰是方法、能戰止戰是手段」是捍衛國家主權、維護國家安全的必要條件之一，避免戰爭就是降低戰爭風險的根本之道，賴政府應該積極推動兩岸交流，化解雙方歧見降低敵意，降低可能發生衝突的風險。

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