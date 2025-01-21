川普就職典禮 韓國瑜、俞大㵢一同進入國會大廈觀禮

我國駐美代表處表示，此次率領跨黨派慶賀團訪問華府的立法院院長韓國瑜與我國駐美代表俞大㵢一同進入國會大廈（U.S. Capitol）觀禮。（駐美代表處提供）

2025/01/21 11:20

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國總統川普（Donald John Trump）與副總統范斯（James David Vance）就職典禮當地時間20日在美國首都華盛頓特區舉行。我國駐美代表處表示，此次率領跨黨派慶賀團訪問華府的立法院院長韓國瑜與我國駐美代表俞大㵢一同進入國會大廈（U.S. Capitol）觀禮。

駐美代表處指出，由於受到嚴峻低溫天候影響，川普17日宣布取消戶外現場觀禮，將就職典禮移至國會大廈圓頂大廳（Capitol Rotunda）舉行；由於場地空間限制必須大幅限縮現場觀禮人數，籌辦單位「就職典禮國會聯合委員會」（Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, JCCIC）安排其他特別賓客在國會大廈內另一大廳透過轉播觀禮，川普於圓頂大廳的就職典禮結束後，也親自來到現場致意，並向與會貴賓發表談話。

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駐美代表處指出，我國駐美代表第二度受JCCIC正式邀請出席，另外在駐美處的安排下，韓國瑜也順利出席國會觀禮，參與美國最重要的民主盛會，彰顯台美堅實穩固的夥伴關係與友誼；立法委員柯志恩、王定宇、葛如鈞、李彥秀、陳冠廷、郭昱晴、陳昭姿等代表團其他成員，則安排在大會指定的另一會場「第一資本體育館」（Capital One Arena）貴賓區， 透過大螢幕同步觀禮。

外交部於就職典禮後表示，美國總統川普及副總統范斯已於美東時間20日中午宣誓就職，我國政府向川普及范斯表達誠摯祝賀。

外交部表示，我國政府期盼在台美關係堅實友好的基礎上，秉持互信、互惠、互利的原則，與美國新任川普政府攜手強化雙方在安全、經貿、科技、教育等各領域的緊密夥伴關係，為兩國人民的福祉以及促進印太地區與全球的和平、穩定與繁榮共同努力。

外交部長林佳龍也在臉書發文，祝賀川普及范斯上任，並表示台灣與美國是共享民主價值的同盟夥伴，「展望未來台美關係，我們充滿信心與期待」。

我國駐美代表處表示，此次率領跨黨派慶賀團訪問華府的立法院院長韓國瑜與我國駐美代表俞大㵢一同進入國會大廈（U.S. Capitol）觀禮。（駐美代表處提供）

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