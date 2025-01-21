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    砲轟藍白「報復性」刪砍預算 綠營高市黨部主委黃文益︰凌遲台灣

    高市議會民進黨團與民進黨高市黨部今聯合發聲，砲轟立院藍白亂刪預算、凌遲台灣。（記者王榮祥攝）

    高市議會民進黨團與民進黨高市黨部今聯合發聲，砲轟立院藍白亂刪預算、凌遲台灣。（記者王榮祥攝）

    2025/01/21 11:16

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會民進黨團偕同民進黨高市黨部，今聯合發聲砲轟立院藍白無所不刪、無所不砍，討厭某公務人員就刁難該單位預算，形同報復性刪砍，這行徑如同凌遲台灣人、也嚴重衝擊中華民國安全。

    民進黨高市黨部主委黃文益與民進黨團總召江瑞鴻，今偕同黨團議員聯合發聲，針對立院藍白近期刪砍預算提出強烈質疑。

    黃文益痛批藍白完全聽不到人民怒吼，無所不砍、無所不刪，連與人民生活息息相關的預算都刪掉，其中包括文化、國防等諸多層面，甚至出現亂提案遭反撲後，才又進行修改。

    黃文益形容這樣的刪減預算等於是報復性刪砍，並不是為民眾荷包把關，如果為民眾著想，不會這樣草率。

    他提到很多基層民眾都受不了藍白作為，希望市黨部轉達心聲，讓立院藍白聽到南部鄉親的想法，今天黨團黨部都站出來，就是要告訴藍白立委，預算不是這樣砍的，不是用報復性的，不能因為討厭某公務人員就刁難預算，這樣是凌遲台灣人。

    高市議員林智鴻質疑國民黨老是說要捍衛中華民國，卻在立院亂凍亂刪，已讓中華民國門戶大開、整個社會陷入不安。

    黨部與黨團也喊話，希望南部鄉親1月23日站出來，參與We care 高雄與民間團體，在三民公園舉辦的護國討傅宣講晚會，讓立院藍白感受的南部人的怒氣。

    民進黨高市黨部主委黃文益提醒立院藍白，不能因為討厭某公務人員、就刁難預算，藍白作為等於報復性刪砍預算。（記者王榮祥攝）

    民進黨高市黨部主委黃文益提醒立院藍白，不能因為討厭某公務人員、就刁難預算，藍白作為等於報復性刪砍預算。（記者王榮祥攝）

    民進黨高市議員林智鴻憂心藍白報復性刪砍預算，將讓人民不安、中華民國門戶大開。（記者王榮祥攝）

    民進黨高市議員林智鴻憂心藍白報復性刪砍預算，將讓人民不安、中華民國門戶大開。（記者王榮祥攝）

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