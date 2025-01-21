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    江啟臣：川普2.0美中對抗格局不變 大談判時代正式開始

    立法院副院長江啟臣。（資料照）

    立法院副院長江啟臣。（資料照）

    2025/01/21 10:40

    〔記者劉宛琳／台北報導〕美國總統川普今天舉行就職典禮，立法院副院長江啟臣表示，聽完川普的演說，可以預料川普2.0時代，「關稅是武器、交易是目的、對話會繼續」；此外，他認為，美中對抗競爭格局不變、對抗僵局依舊、衝突破局不會，只談價格、不談價值的「大談判」時代正式開始。

    今天川普在就職演說中宣示：「將簽署行政命令，針對邊境宣布國家緊急狀態，以落實其主張的移民政策」；「美國將再次成為製造業大國」；「將對外國徵稅，充實國庫，復興美國夢」；「將再次建立世上最強軍隊來對抗敵人，結束戰爭、不捲入戰爭」。江啟臣說，川普更表示將會是和平締造者與團結者，也說要將墨西哥灣更名為美國灣，正式昭告天下他將逐一落實競選時的主張。

    江啟臣表示，川普正式宣布對外徵稅，要成為製造業大國，建立全球最強軍隊，聚焦抗敵、結束戰爭、不捲入戰爭，都顯示未來和中國大陸將維持競爭但不衝突的格局，而台灣已成為美國貿易逆差的第6大來源，除了面對可能的關稅制裁，川普宣示不捲入戰爭，也可能讓兩岸關係和美中台三邊關係產生變化，連帶影響印太區域穩定與全球地緣政治。可預見川普2.0時代，「關稅是武器、交易是目的、對話會繼續」；美中對抗是「競爭格局不變、對抗僵局依舊、衝突破局不會」。

    江啟臣分析，川普2.0一切將更得心應手，無須過渡加上國會過半，幾乎可隨心所欲，川普的美國優先這次將更可能重塑全球貿易秩序、改變地緣政治，讓國際政治重新洗牌。

    江啟臣說，面對川普上任後的國際新局，我們必須以更務實的態度，採取靈活、彈性的策略，以「台灣優先」應對川普的「美國優先」，才能在談判中換取最大的國家利益。

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