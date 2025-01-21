藍白聯手大刪預算 吳靜怡批：用刪減預算變成談判條件更壞！

立法院院會20日針對「114年度中央政府總預算案」挑燈夜戰，國民黨團趁休息時間聚集開會。（資料照）

2025/01/21 10:36

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白聯手大刪預算引起全國民眾怒火，全台大罷免行動，已在多個縣市熱烈展開連署，對此媒體人吳靜怡表示，「一群壞蛋說要幫人民省錢，結果一群笨蛋亂刪預算，還有更壞的，要用刪減預算變成談判條件！」

吳靜怡在臉書PO文表示，「要刪南科預算，結果刪到竹科的預算？怎麼能不罷了這位竹北立委？他到底為什麼要刪掉『南部科學園區管理局』卻能在提案內容是要刪『中部科學園區管理局』的業務費用，而這位立委即將要選新竹縣縣長，簽名的人叫做林思銘！竹北選出來的立委，要刪了竹北人上班地方的管理局，極具挑釁，很有骨氣，誰在刪刪減減過程中偷放毒藥？」

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吳靜怡指出，「一邊凍結中選會預算，另外一邊要求中選會更改連署的表格，明明是膽小鬼又到處壯膽暢秋！民眾黨的吳春城立委居然要凍結『國家體育建設』，內容寫了『待請提出銀髮族名稱調整為壯士代』，對，阿春就是壯士代教父，有出書又掛名協會理事，很難能否認有圖利之嫌！罷免會不會讓人怕？會，所以刪除了很多荒謬提案，同時，他們也不怕，因為更多荒謬提案正在通過。」

吳靜怡續指，為什麼他們不需要害怕？因為連署的規則他們都能用藍加白的多數表決修改現在的選罷法，讓選罷法和中選會的表格可能完全都會受到影響，對的，他就是想要癱瘓連署的意志，公民團體的第一階段考驗，就是過年返鄉人潮吸引連署的熱度和雙北連署氣勢保溫戰，若還能持續積蓄，蛇年走到第二階段連署門檻就沒問題，但若遇到年節而被降溫，恐怕第一階段會變成空包彈。

吳靜怡直言，許多地方喊出連署書達標，事實上，整個罷免程序如果順順利利都還必須長期抗戰到暑假，公民團體的作戰是否能持久是嚴峻考驗，而政黨是否能橫向合作也是一個實驗，這即將是一場跨越政治領域超級大型的社會運動，中間選民佔三成，若任何藍綠政治地方組織再注入，沒有不可能成功的罷免，重點的關鍵就是決戰中間選民的三成。

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