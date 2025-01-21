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    總預算刪凍創新高 張啓楷：離蔡英文說「砍10％還好好的」還有很長距離

    民眾黨立委張啓楷。（張啓楷辦公室提供）

    民眾黨立委張啓楷。（張啓楷辦公室提供）

    2025/01/21 09:44

    〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院院會今天處理114年中央政府總預算，稍早近6時完成二讀，民眾黨立委張啓楷表示，初步統計，減列金額大約是2千億至2千1百億，雖創歷史新高，但比前總統蔡英文曾說過的「砍10%政府還是可以活得好好的」，還有一段很長的距離。

    張啓楷表示，今年比起過去民進黨執政的8年「大放水」，刪減不是1.1%就是1.2%，已經多出很多，甚至創歷史新高。不過，比起前總統蔡英文過去當部會首長時曾說「預算砍掉10%，政府還會活得好好的」，還有好長一段距離。

    張啓楷表示，這次凍結有900多億，但只要向立院報告完解凍就過了，影響比較沒有那麼大。

    張啓楷指出，這次影響最大的應該是本來要撥補台電的1000億，民眾黨和國民黨都認為，這次不能再給了，應該好好去檢討為什麼最便宜的核電不用，導致每年都要多出這1000億的差額，而買再生能源買得太貴又買出一些弊案，這些政府都要去處理，所以不同意這1000億的撥補，也是這次最大的刪減。

    張啓楷表示，這次被刪減比較多的機關是數位部、國家通訊傳播委員會（NCC）、監察院和法務部，特別是數位部。數位部因為打詐不利被刪減2億，其中民主網路之連結創新的項目內容太空洞了，被刪了4億。最特別的是有一筆數位發展署的預算，要做次世代研發組的網路連結，連他們審查委員都說了這計畫跟以前是重複的，所以被減列了20億、凍結10億。

    張啓楷表示，監察院一般行政和業務費也被砍掉變成9千多萬，巡查業務也被砍掉，等於一半的預算都被砍掉；還有賴清德總統的國務機要費變成3千萬，其中2千萬是凍結。

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