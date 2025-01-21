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    川普再度入主白宮 民調：6成3台灣人不擔心台美關係倒退

    川普宣誓就任美國第47任總統。（法新社）

    川普宣誓就任美國第47任總統。（法新社）

    2025/01/21 09:09

    〔記者陳政宇／台北報導〕美國總統當選人川普於美東時間20日宣誓就職，再度入主白宮，成為第47任總統。根據台灣民意基金會今（21日）公布的最新民調，高達6成3台灣人不擔心川普上台後台美關係倒退，僅3成2表達擔憂。

    民調詢及，「1月20日美國新總統川普（Donald Trump）走馬上任。一般說來，您是否會因此而擔憂未來台美關係倒退？」結果顯示，有9.9%表達非常擔憂，22.2%有點擔憂，39.2%不太擔憂，23.6%一點也不擔憂，3.3%沒意見，1.8%不知道。

    基金會董事長游盈隆指出，這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是川普重返白宮，絕大多數台灣人相信台美關係仍將堅若磐石，不會因更換總統而改變。

    游盈隆回顧，與4年前相比，2021年民主黨拜登即將入主白宮的時刻，台灣人對美國新總統上任是否影響台美關係的態度幾乎是一樣的，絕大多數不擔心，擔心者都在3成上下。具體地說，擔憂的人增加3.8個百分點，不擔憂的人減少1.8個百分點。

    進一步分析，從政黨支持傾向看，民進黨支持者有2成5擔憂，7成1不擔憂；國民黨支持者有4成9擔憂，4成7不擔憂；民眾黨支持者有3成8擔憂，6成2不擔憂；中性選民有2成9擔憂，6成3不擔憂。

    從年齡層看，20至24歲有4成4擔憂，4成9不擔憂；其他各年齡層表示擔憂者都在3成5以下，不擔憂的都遠超過6成，除65歲及以上。

    本次民調訪問期間是今年1月12日至14日；對象是全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1081人，市話762人，手機319人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。

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