賴清德發文恭賀川普就職 期待和美國新政府及國會合作

總統賴清德發文恭喜美國總統川普上任。（圖擷取自臉書）

2025/01/21 07:32

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕川普（Donald Trump）20日正式就任美國第47任總統，重返白宮。總統賴清德今在臉書發文恭喜美國新政府上任，並表示非常期盼和美國新政府及國會合作，讓台美關係繼續穩健前進。

賴清德在臉書發文表示，美國是台灣重要的安全及經貿夥伴，也是共享民主自由價值的堅實盟友。他要代表台灣人民，向美國新任總統川普（Donald J. Trump）及副總統范斯（J.D. Vance）表達誠摯祝賀。

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賴清德提到，台灣和美國的關係不僅歷久彌堅，更持續壯大。我們之間的交流，在各個領域都是淵遠流長、一年比一年緊密。我們彼此的人民，也都對世界的自由、和平與繁榮，有著共同的期待。

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他也說，第60屆的美國總統就職典禮，邀請立法院韓國瑜院長，率領跨黨派8位立法委員，代表政府出席致賀；不僅傳達台灣人民的誠摯祝福，以及我們對民主的堅定承諾，更希望建立台美關係的新里程碑。

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賴清德最後感謝美國歷任政府對民主台灣的堅定支持，以及跨黨派友人的長期力挺。祝福在川普總統領導下的美國新政府，施政順利、國運昌隆；台灣也非常期盼，和新政府及國會攜手合作，在既有基礎上，讓台美關係繼續穩健前進，共同守護民主自由、促進全球的繁榮發展！

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