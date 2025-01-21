吳春城因「壯世代」拍桌吳沛憶 郭國文酸：圖利自己被發現了

吳春城（圖中央）因不滿吳沛憶言論，憤而上前拍桌引發衝突。（資料照）

2025/01/21 10:12

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會20日針對「114年度中央政府總預算案」進行表決，民眾黨立委吳春城凍結國發會等多項計畫預算，並要求國發會進行壯世代法案等專案報告，不過民進黨立委吳沛憶點出吳春城的「壯世代協會」拿到非常多標案，遭吳春城「拍桌」，引發騷動。立委郭國文在臉書發文質疑吳春城「圖利自己」，郭直言：「吳春城肯定很怕這點被發現，所以沛憶一提出質疑，他就發飆拍桌了。」

吳春城反批民進黨造謠 稱已辭去壯世代協會所有職務

針對質疑，吳春城在臉書發文表示，他當立委之後一心一意推動壯促法，從未利用立委職權去參與政府的任何標案，即使在進入國會之前就已經成立的「壯世代教科文協會」，也是以公益為目的的NGO團體，為了避免政治的汙染與干擾，去年底已向壯世代教科文協會理監事會，請辭所有職務，並已獲准請辭。他也反批民進黨造謠抹黑，沒有根據及事實就隨意汙衊他人。

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由於吳春城在院會中提出多項凍結國發會預算案，吳沛憶指出「壯世代政策及產業發展促進法」剛通過就凍結諸多預算，非常不合理，且吳春城有壯世代相關的協會，與中央、地方政府都有標案。吳春城聽聞吳沛憶的言論後，馬上對吳沛憶大力拍桌大聲叫罵，其他多名綠委見狀立刻上前制止。

郭國文昨晚在臉書發文：「吳春城怕大家知道他的壯世代協會標到嘉義市標案，怕到衝上前去拍吳沛憶的桌子。」郭國文指出，從112年起，吳春城擔任理事長的壯世代協會標到嘉義市政府，3個鼓勵年長族群運動的標案，總金額1489萬。

郭國文提到，吳春城沒有學到土城阿北（指柯文哲）的教訓，竟然還提案凍結體育署「推廣全民運動獎金補助」的預算2000萬，要求體育署把銀髮族改名為壯世代，也凍結許多國發會的預算。並質疑：「大家看到這邊一定都有一樣的想法，這不就是要圖利自己來投標案嗎？」

郭國文直言：「吳春城肯定很怕這點被發現，所以沛憶一提出質疑，他就發飆拍桌了。再說一次，吳春城靠壯世代得標後，就要求體育署補助目標要改為壯世代，望眾知。」

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