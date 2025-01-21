藍白聯手凍結總統府業務費70％ 監察院業務費刪1億

立法院院會今（21）日凌晨挑燈夜戰表決「114年度中央政府總預算案」。（記者陳逸寬攝）

2025/01/21 06:34

首次上稿 06:05

更新時間 06:34

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院院會今日持續表決114年度中央政府總預算案，司法及法制委員會中有關總統業務費預算，最後藍白聯手通過國民黨團提案，凍結70%，執行30%之後經立法院會同意始得申請解凍；監察院業務費2億4273萬6千元減列50%、凍結30%，待向司法及法制委員會提出預算執行情形之專案報告經同意後，始得動支。

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國民黨團提案以政府政策不彰、效能低落，常務督導不力，為撙節開支，爰將總統府單位預算中編列之業務費提案凍結70%，待執行30%使得申請解凍並需經院會同意。

民眾黨立委黃國昌提案，將總統府國務機要費3000萬元預算減列1000萬元，凍結2000萬，待總統府於3個月內向立法院司法及法制委員會提出2020年迄今國務機要費詳細使用情形並經同意後，始得動支。

國民黨立委翁曉玲提案減列總統府資訊服務費預算602萬9000元並凍結500萬元，以及總統府資訊軟體設備費預算440萬元並凍結500萬元，待總統府於2個月內向立法院司法及法制委員會提出專案報告並經同意後，始得動支。

此外，監察院調查巡查業務費預算1836萬6千元，通過國民黨團提案減列剩1千元；監察院派員出國計畫預算1096萬6千元，通過藍白黨團提案提案全數減列。

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