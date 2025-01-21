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    總預算案拚今晨三讀！藍白表決亂象一籮筐 傅崐萁：又怎樣？

    立法院院會20日針對「114年度中央政府總預算案」力拚三讀不斷電進行表決，國民黨總召傅崐萁坐鎮議場。（記者塗建榮攝）

    立法院院會20日針對「114年度中央政府總預算案」力拚三讀不斷電進行表決，國民黨總召傅崐萁坐鎮議場。（記者塗建榮攝）

    2025/01/21 01:44

    〔記者林哲遠／台北報導〕立法院院會昨、今兩日挑燈夜審今年度中央政府總預算案，藍、白聯手表決通過多案刪減、凍結行政院各部會預算，力拚在今（21）日清晨完成總預算案三讀程序。豈料，在表決過程中卻出現諸多亂象，民進黨立委林楚茵指出，國民黨提案要凍結南科的預算，提案內文卻寫「中科」，痛批這種程度的國民黨立委罷免剛好。

    藍白黨團昨日起一路大砍內政部、國防部、外交部、經濟部、財政部、教育部、文化部等部會各預算，並以席次優勢表決通過刪減、凍結各部會上百個提案，截至今晨12時許仍有司法、衛環及交通委員會等200餘案待表決，預計將剩餘提案表決完竣後，在今日清晨完成二、三讀總預算案並結束本屆會期。

    不過，在表決過程中卻頻出現原提案在表決通過又突然撤案、當下以「再修正動議」修改提案內容等亂象。民進黨立委林楚茵稍早再指，國民黨提案要凍結南科的預算，提案內文卻寫「中科」，國民黨的提案根本複製貼上前面一案，這真的太丟臉，根本是「為反對而反對，丟臉！」

    林楚茵痛批，這種程度的國民黨立委罷免剛好，國民黨團總召傅崐萁還沾沾自喜的說，「我就說偏偏要凍結，被抓包又怎樣？你們要怎麼樣？」

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