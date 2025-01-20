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    文化殺手？刪公視2300萬 藍白表決再砍黑潮計畫4000萬

    立法院院會針對中央政府總預算案表決，國民黨團總召傅崐萁坐鎮議場。（記者塗建榮攝）

    立法院院會針對中央政府總預算案表決，國民黨團總召傅崐萁坐鎮議場。（記者塗建榮攝）

    2025/01/20 23:59

    〔記者林哲遠／台北報導〕立法院院會今日持續針對今年度中央政府總預算案進行表決，有關文化部預算，國民黨立委陳玉珍原提案刪出攻勢23億元預算引發文化圈抨擊。在民意反撲下，藍白黨團聯手表決通過刪除公視預算2300萬元、凍結25％約5.7億元；另，文化部規劃「匯聚台流文化黑潮計畫」共計刪除4000萬元。民進黨立委范雲抨擊，儘管文化恐怖殺手陳玉珍縮手，但仍不見陳玉珍就羞辱文化人的話語道歉。

    范雲指出，陳玉珍原本幾近全刪文化部所編列得「黑潮計劃」五個提案包含，第282案，編列金額1億4925萬9千，原刪減1億3433萬3千改為刪減2000萬；第286案，編列金額1億8785萬6千，原刪減1億6907萬，改為刪減1000萬；第254案，編列金額4億6401萬2千，原要刪減4億1761萬，改為刪減1000萬。

    范雲續指，第265案編列金額1億，原刪減9000萬、第271案編列金額6億原刪減5億4000萬，兩案皆已撤案。

    「黑潮計劃是文化部重要的多年期計畫！」范雲說明，從文學、出版、影視、影音、視覺表演到本土動畫，協助臺灣的創作躍升國際。此外，原本陳玉珍提案要刪減23億公視的預算，也變更為刪減2300萬、凍結25%，約5.7億。

    范雲表示，非常感謝文化人站出來，以及所有轉發的人，國民黨團的撤案，代表民眾勇於大抗議是有用的，但還是不應該諒解這種濫砍的立委，刀子都已亮出，等到人民發怒，才撤回或大修荒謬刪凍預算提案。

    范雲抨擊，陳玉珍羞辱文化人的那些話，至今不見陳或國民黨團有任何歉意表達，只有罷免，才能改變這荒誕的國會；只有罷免，才能制止如此狂妄的藍白，再次拜託所有在乎台灣文化的公民們。

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