7成3業務費遭刪凍 總統府：要摸黑接見外賓？

總統府發言人郭雅慧。（資料照）

2025/01/20 23:43

〔記者陳昀／台北報導〕立法院正就今年度中央政府總預算案展開逐條表決，總統府被刪除、凍結共7成3業務費，總統發言人郭雅慧晚間發臉書列舉六大影響，除了攸關國家安全的資訊安全與設備維護將被刪除凍結2千萬元外，總統府水電將無法正常供應，難道要摸黑接見國際訪賓？211營官兵值勤後的盥洗恐無熱水可用，未來總統府難道要漆黑矗立於凱達格蘭大道車流中？

郭雅慧指出，總統府114年業務費預算，被刪除與凍結的比例有「7成3」，負責公眾訊息發布溝通的公共事務室首當其衝，預算全數被刪凍，未來舉行記者會，將難以透過LINE@向國人預告舉行時間，無法及時影音直播，字幕與手語等聽語障者的無障礙服務也被迫減少或取消。

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郭雅慧表示，不只是民眾快速、完整知曉國家重大政策的權利，攸關國家安全的「總統府資訊安全與設備維護」也脆弱化，被在野黨一口氣刪除、凍結2千萬元，總統府向來是駭客攻擊的重點，去年平均「每個月」遭遇近700萬次駭客網攻，資安工作當然是重中之重，總統府有近50套業務資訊系統，若無法即時維護與資安漏洞修補，將造成防護功能失效，這是資安問題，更是國安問題。

郭雅慧提到，國務機要費已連續11年編列3千萬元，過去11年歷經不分政黨的總統，立法院都尊重總統職權而沒有刪除或凍結，這次卻被全數刪除、凍結，然而，這筆錢不是用在總統身上，近6成用在犒賞辛苦執勤的軍警和總統府員工，4成用於弱勢團體、社福機構贈禮，也有部分使用於急難緊急慰問。

郭雅慧說，總統府日常運作也受影響。水電費刪減，府內要摸黑接見國際訪賓嗎？贈禮儀式從簡省略？211營弟兄辛苦守護總統府安全，回營區無熱水可用？來自全球的旅客參觀總統府卻灰暗無燈？夜裡古蹟牆面不再點亮，漆黑矗立於凱達格蘭大道車流中？她喊話說，理性監督，是立法院的職責，但總預算審查，不該癱瘓國家運作。

郭雅慧列出總統府114年總預算六大影響，首先，資訊系統無法即時維護與漏洞修補，造成防護功能失效；二、影響舉辦國家重要慶典及接待訪賓，貽笑國際；三、展場將無法正常開放舉民眾參觀，志工無法服勤；四、古蹟建築修繕維護難進行，國定古蹟有安全疑慮，違文資法；五、水電無法正常供應，室內昏暗影響辦公，211營官兵值勤後影響盥洗；六、公共事務發佈預算緊縮，影響民眾知曉國家重大政策權利。

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