為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    獲邀觀看川普就職 王定宇開箱VIP包廂曝貴賓區視角

    美國總統當選人川普的就職典禮今（20）日在首都華盛頓的第一資本體育館舉行，王定宇在臉書PO出開箱文。（擷取自王定宇臉書）

    美國總統當選人川普的就職典禮今（20）日在首都華盛頓的第一資本體育館舉行，王定宇在臉書PO出開箱文。（擷取自王定宇臉書）

    2025/01/20 23:26

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）的就職典禮，在當地時間20日於首都華盛頓舉行。民進黨立委王定宇等我國慶賀團4名代表獲邀到室內觀禮，而王定宇在就職典禮舉行前，於社群媒體上PO出第一資本體育館（Capital One Arena）舉行的開箱文，讓大家能搶先一睹體育館的VIP包廂景致。

    王定宇在臉書發文說：「川普、凡斯（范斯）就職典禮，Capital One 體育場貴賓包廂區獨家開箱，台灣代表團進場受邀觀禮！要大大的肯定外交部和駐美代表處所有外交人員的努力成果，也謝謝美方提供的協助。」

    第一資本體育館是NBA華盛頓巫師隊與國家冰球聯盟（NHL）華盛頓首都隊的主場，作為籃球場時約可容納逾2萬名觀眾，20日開放群眾觀看在國會的就職典禮直播，總統就職遊行也改在此場地舉行。川普說，他在宣誓就職後將到這座體育館與民同慶。

    川普的就職典禮原訂於室外舉行，但因嚴寒天候影響改至國會大廈室內舉行，觀眾規模也由10萬人縮減至2000人。

    外交部先前表示，我國慶賀團因此無法於現場觀禮，不過王定宇表示，在外交部駐美處同仁的努力及美方協助下，另爭取到室內觀禮4張包廂貴賓票，由他與韓國瑜、柯志恩、陳昭姿代表台灣參加典禮。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播