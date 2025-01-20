獲邀觀看川普就職 王定宇開箱VIP包廂曝貴賓區視角

美國總統當選人川普的就職典禮今（20）日在首都華盛頓的第一資本體育館舉行，王定宇在臉書PO出開箱文。（擷取自王定宇臉書）

2025/01/20 23:26

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）的就職典禮，在當地時間20日於首都華盛頓舉行。民進黨立委王定宇等我國慶賀團4名代表獲邀到室內觀禮，而王定宇在就職典禮舉行前，於社群媒體上PO出第一資本體育館（Capital One Arena）舉行的開箱文，讓大家能搶先一睹體育館的VIP包廂景致。

王定宇在臉書發文說：「川普、凡斯（范斯）就職典禮，Capital One 體育場貴賓包廂區獨家開箱，台灣代表團進場受邀觀禮！要大大的肯定外交部和駐美代表處所有外交人員的努力成果，也謝謝美方提供的協助。」

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第一資本體育館是NBA華盛頓巫師隊與國家冰球聯盟（NHL）華盛頓首都隊的主場，作為籃球場時約可容納逾2萬名觀眾，20日開放群眾觀看在國會的就職典禮直播，總統就職遊行也改在此場地舉行。川普說，他在宣誓就職後將到這座體育館與民同慶。

川普的就職典禮原訂於室外舉行，但因嚴寒天候影響改至國會大廈室內舉行，觀眾規模也由10萬人縮減至2000人。

外交部先前表示，我國慶賀團因此無法於現場觀禮，不過王定宇表示，在外交部駐美處同仁的努力及美方協助下，另爭取到室內觀禮4張包廂貴賓票，由他與韓國瑜、柯志恩、陳昭姿代表台灣參加典禮。

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