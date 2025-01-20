濫刪預算、表決亂糟糟 王婉諭：給國民黨任何一席立委都嫌太多！

王婉諭痛批，給國民黨任何一席立委都嫌太多。（資料照）

2025/01/20 23:14

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院朝野黨團今天（20日）針對114年度中央政府總預算案各部會刪減事項，在院會上演不斷電表決大戰，目前已有多筆刪、凍預算提案在藍白聯手下通過。時代力量黨主席王婉諭今晚在社群痛批，手握國會多數的在野黨，卻連怎麼好好監督政府都搞不懂，「給國民黨任何一席立委，真的都太多了！」

王婉諭今天在臉書發文表示，儘管全台輿論沸騰，國民黨還是決心繼續亂搞，「幫大家整理其中幾個已通過的提案。中選會業務費遭凍結50%，直到他們提出新的罷免連署格式才解凍。請問這是在反制公民罷免嗎？為了一張新的罷免格式凍結50%，請問中選會日常還要不要運作？」

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「陸委會業務費遭減列30%、凍結20%。請問反滲透、反宣傳、反統戰、情資蒐集研判還要不要做？台灣赴中遇到困難的時候，陸委會要怎麼協助？黨產會『黨產處理業務』遭陳玉珍減列90%。我直接斷言，這基本上宣告『黨產會』全面停擺，國民黨為了遂行自己的政治報復，把轉型正義的執行機關預算都刪光光，好讓他們自己可以繼續拿著不當黨產惡搞台灣，真是荒唐至極。」

她接著說：「外交部業務費遭凍結50%、政策宣導費全數遭刪除、『加強雙邊及多邊合作』遭減列4億元。國民黨委員就是看不慣台灣的國際形象提升，堅持要把政策宣導費全數刪除，請問我們的國際宣傳以後難道要靠陳玉珍嗎？且廖先翔委員荒謬的『宏都拉斯經濟蕭條』提案還是通過了，實在不懂為什麼這要反過來懲罰外交部辛苦的駐外人員。」

「而且，國民黨真的搞不懂業務費到底在幹嘛，完全亂砍一通。業務費是機關運作的基本費用，如郵資、網路費、電話費、出席費這些。砍業務費，不只沒砍到高官的薪水、也沒砍到你們口中給『肥貓』的補助款！這些業務費的執行，大多跟什麼政黨執政、什麼意識形態的政策毫無關係，只是基層公務員為了執行業務而已。」

王婉諭痛批，今天的立院院會表決比菜市場還混亂，「一整天的表決過程亂七八糟的，朝野委員還沒拿到修改後的提案，就先表決完了；明明是民眾黨的提案，螢幕上寫的卻是國民黨；在場委員表決完，才突然又決定要撤案；同一筆預算全數凍結後又半數刪除……這不只是在踐踏委員會中心主義的精神，更是把『監督』搞成一場鬧劇。」

最後她直言，「你們真的這麼在意預算審查，為什麼不在委員會提案？為什麼要等到協商階段才突然海量提案？為什麼不先跟部會溝通，就急著要直接表決？明明是手握國會多數的在野黨，卻連怎麼好好監督政府都搞不懂，放著一堆合理的監督手段不做，反而整天只想要癱瘓政府、惡搞公務員。給國民黨任何一席立委，真的都太多了！」

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