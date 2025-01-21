力挺罷免傅崐萁！傳花蓮東大門夜市攤商遭施壓 被迫月底收攤

「鳳林碳烤玉米」力挺罷免傅崐萁被查水表。（圖翻攝自八炯YT）

2025/01/21 01:48

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白在國會毀憲亂政，引爆民眾怒火，各地連署罷免活動紛紛展開，包括被認為難度相當高的花蓮。不過週一（20日）有消息傳出，花蓮東大門夜市有站出來挺罷免的攤商被「查水表」，被迫本月底收攤，引發網友熱議。

出身花蓮的反共網紅「八炯」，和饒舌歌手「閩南郎」陳柏源回到花蓮宣講，呼籲大家出來罷免立委傅崐萁。當他們到東大門夜市宣傳簽署罷免連署書時，遇到一間名叫「鳳林碳烤玉米」的熱情攤商，力挺下架藍委。

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沒想到八炯20日透露，他們19日將東大門夜市的影片上傳後，該攤商突然在影片下方留言：「我花蓮夜市烤玉米的還記得嗎？今天被查水表了，我有給你我的名片，我想跟你談談，真的馬上被查……。我在夜市可能做到月底，房東找我，我也真的被查水表，網路都有我跟89和陳柏源的影片，鳳林碳烤玉米愛台灣！」

網友紛紛表示，「絕對支持店家，花蓮王太囂張了」、「花蓮王再次示範白色恐怖」、「建議老闆若暫時無法解決店面的問題，可以先考慮做宅配，提供玉米跟醬料，我願意自己烤，鳳林老闆加油啊」、「什麼叫流氓，現在示範給你看」、「阿伯犧牲自己只示範一次，花蓮人醒醒吧」、「中共還沒統一我們就這樣，要是真的統一還得了？」、「真的有夠垃圾的！連表達言論立場也不行嗎？花蓮國戒嚴了喔？」

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