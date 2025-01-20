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    藍白連番重拳！金管會、國稅局業務費都被凍結30％

    立法院院會針對「114年度中央政府總預算案」挑燈夜戰，對上百件提案進行表決。（記者塗建榮攝）

    立法院院會針對「114年度中央政府總預算案」挑燈夜戰，對上百件提案進行表決。（記者塗建榮攝）

    2025/01/20 21:58

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院朝野黨團今天針對114年度中央政府總預算案各部會刪減事項，在院會上演不斷電表決大戰。今晚對於財政部、金管會主管預算，國民黨團、民眾黨團連番祭出重拳，不但凍結財政部、金管會各單位業務費30％預算，也大砍查緝私菸作業經費、金融監理科目業務費、國有財產業務經費等。

    立法院會今晚陸續表決通過凍結財政部賦稅署、台北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、國有財產署及所屬、財政資訊中心，以及金管會、銀行局、證券期貨局、保險局、檢查局的業務費30％，未凍結部分的預算執行完畢後，始得向立法院財政委員會提出專案報告，並經同意後，始得動支。

    國民黨團質疑財政部、金管會等單位打詐不力，凍結金管會2367萬8千元金融監督管理預算，提出書面報告並經同意始得動支；民眾黨團認為金管會對p2p借貸平台詐騙處理怠惰，刪減金融監理科目業務費500萬元。

    另外，民眾黨團質疑財政部新青安貸款政策導致房市過熱，助長炒房、違規貸款等亂象，減列500萬、凍結1千萬預算，要求財政部檢討新青安貸款成效；並減列200萬、凍結200萬，要求國庫署強化公股行庫的管理。另以查緝私菸效率不彰為由，刪減私劣菸品查緝作業經費500萬、凍結500萬，國庫署須於3個月內向財委會提出專案報告，始得動支。

    此外，民眾黨團不滿財政部以未達成共識為由，一再拖延不提出財劃法修法版本，刪減財政部預算3千萬、凍結3千萬，於3個月內向財委會提出專案報告，始得動支。

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