藍白刪、凍農業部經費 陳駿季：嚴重影響農民收入與權益

農業部預算遭立院大幅度刪減凍結，農業部長陳駿季表示，將影響農民權益收入與台灣農業發展。（資料照）

2025/01/20 21:53

〔記者楊媛婷／台北報導〕藍白主導的立院上週五將農業部媒宣費用大砍6成，並大砍國內外差旅費，今又凍結農業部與所屬機關業務費3成，必須到經濟委員會報告後才可動支，農業部長陳駿季今（20日）表示，立院刪減、凍結相關費用將嚴重影響農民收入權益與台灣農業發展，連到國外食品展宣傳都要被迫縮小規模。

農業部年度預算今晚在立院審查完竣，所有媒宣費遭砍6成、約8500萬元，並規定發包給單一廠商經費不可超過預算5%，陳駿季表示，立院該規定違反「政府採購法」，農業部還要研議，也指出台灣農產品都要透過宣傳才能讓海內外民眾了解，防堵非洲豬瘟等也都有賴宣導，病蟲害也需要通知農民盡快執行區域防治以減少損失，攸關民眾生命財產安全的土石流、山林野火防災宣傳等，都倚賴媒宣經費支應，相關費用被大幅度刪減後，只能降低宣傳的頻率，最終被影響的除農民收入，還有一般民眾與農業相關產業的安全。

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陳駿季進一步指出，立院刪減農業部所屬機關國外差旅費6成、約3400萬元，農業部和各國有許多雙邊合作會議，還代表我國參加國際農業相關組織等，如世界動物衛生組織，該組織今年就可能會宣布我國要自傳統豬瘟疫區除名，攸關台灣豬外銷，防檢人員需赴國外牧場查驗進口畜產品生產是否符合我國規定，另每年也都會率團參加3月舉行的東京食品展等指標性農業食品展覽，感嘆其他國家參加相關展覽都希望擴大規模以加大宣傳力道，甚至原規劃今年欲邀經濟委員會的立委赴日為台灣農產品宣傳，現在預算遭刪除，只能縮小規模參加。

農業部所屬機關國內差旅費也被砍2成、約7800萬元，陳駿季表示，農業部所屬16個試驗單位須到現場直接輔導農民，或舉行座談會、講習會等傳授農民最新技術等，颱風等天災發生，人員常須連續一週到場勘災，這些過去都是由國內差旅費支應，但現在被刪除，等同相關人員難以到現場協助農民，未來勘災會被影響。

農業部的業務費也遭凍結3成，必須提專案報告才可動支，陳駿季表示，雖然外界都以為還有7成可使用，但首先如產銷履歷等資訊系統維護、產銷履歷查驗、肥料查驗等都以年度計，不可能要廠商先維護8個月，其他4個月的費用未來再動支，將讓機關難以營運，另也因必須提專案報告才可解凍，也很擔憂若立委不排農業部到經濟委員會報告，該筆預算就難以解凍。

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