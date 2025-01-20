陳玉珍濫刪預算炫耀文采背杜甫詩 作家謝宜安：只證明她多沒文化！

陳玉珍自稱從小嚮往杜甫說的「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏」。（記者田裕華攝）

2025/01/20 20:27

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委陳玉珍提案刪除文化部補助公視預算23億，挨轟「文化殺手」，今天（20日）她受訪時自稱其實「文采洋溢」，還念起唐朝詩人杜甫的《茅屋為秋風所破歌》名句，自豪可以背完唐詩三百首。不過陳玉珍被作家謝宜安吐槽，「想表現自己有文化的時候，都只反覆證明她多麼沒文化……」。

陳玉珍因想刪公視預算、嘲諷影視圈「要飯的」挨批。面對外界砲轟她在扼殺文化創作，陳玉珍今天宣稱自己在金門是「學霸立委」，是當年度「文科女狀元」，不是說這樣子很值得驕傲，而是至少在求學過程中很努力認真，考上台大中文系完全沒有離島加分。

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陳玉珍還說，自己從小就嚮往詩聖杜甫說的「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏」，這是她從政的理想，「我唐詩三百首可以從第一首背到最後一首金縷衣，應該沒多少立委做得到？但我不會因為別人背不出唐詩三百首，就說他們是『文盲立委』、『文化殺手』。」

對此，謝宜安在臉書發文吐槽，「陳玉珍今天說她會背唐詩三百首第一首到最後一首，還說想要學杜甫『安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏』，所以要刪預算。我真的是要笑死。《唐詩三百首》多麼基本，這種入門級的就別拿出來講了。」

謝宜安接著酸：「陳玉珍對杜甫的閱讀理解到底有什麼問題，『安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏』的意義就是補助！這個是杜甫想給沒地方住的文人的私人補助！但杜甫自己都很窮補不了，只能許願而已。國家文化部的創作補助，不就是杜甫思路的展現嗎？陳玉珍想表現自己有文化的時候，都只反覆證明她多麼沒文化。」

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