國民黨中市議會黨團幹部交接李中任書記長 4位副書記長分別代表市山海屯

國民黨中市議會黨團書記長由李中（右三）接任，四位副書記長代表市山海屯（黨團提供）

2025/01/20 20:26

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會國民黨團今（20）日舉辦2025年幹部交接，新任書記長由李中接任，另外4位副書記長分別是張廖乃綸、吳振嘉、楊啓邦、黃佳恬，副市長黃國榮率領市府團隊前往觀禮，而市黨部顏文正主委擔任監交，由卸任書記長黃馨慧將印信交給新任書記長李中。

國民黨中市黨團幹部今天進行交接，市議會議長張清照、副議長顏莉敏也率團隊出席致賀。

請繼續往下閱讀...

國民黨市黨部主任顏文正擔任監交，卸任書記長黃馨慧將印信交給新任書記長李中，4位副書記長分別是代表市區的張廖乃綸、代表山線的吳振嘉、代表海線的楊啓邦、代表屯區的黃佳恬。

張清照致詞時表示，府會這幾年的互動相當和諧，在正向監督的力量下，對市政建設有相當的幫助，他期勉新任書記長李中上任後，能發揮黨團的戰力，讓台中市越來越進步。

副市長黃國榮表示，謝謝黨團幹部的協助，讓市府在預算案與法規案都能順利獲得支持，他相信以新任書記長李中在議事法規的嫻熟，一定能讓府會的議事運作更有效率。

李中表示，希望市府能繼續與議會黨團保持良好溝通，他也會與幾位副書記長，持續提出帶動大台中發展的政策，協助市政的推動，讓台中成為最宜居的城市。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法