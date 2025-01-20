慶祝75週年國慶酒會 駐台代表葉達夫：印度將始終支持台灣

印度駐台代表葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）表示，人工智慧的趨勢與台印雙邊優勢密切結合，而在日益複雜的地緣經濟之下，與印度的夥伴關係是台灣可以倚靠的穩定支援，印度將始終支持台灣。（記者黃靖媗攝）

2025/01/20 19:57

〔記者黃靖媗／台北報導〕印度台北協會今（20）日晚間於台北君悅酒店舉辦國慶酒會，慶祝印度共和國75週年紀念日。印度駐台代表葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）表示，人工智慧的趨勢與台印雙邊優勢密切結合，而在日益複雜的地緣經濟之下，與印度的夥伴關係是台灣可以倚靠的穩定支援，印度將始終支持台灣。

葉達夫表示，他不僅要在印度國慶活動重申對自由與正義的承諾，更要彰顯印度與台灣，基於民主之上雙邊關係的堅實發展，共同慶祝兩方共享的價值，以及日益深化的友誼。

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葉達夫表示，今年也是印度台北協會成立30週年，象徵印度與台灣30年來的友誼、合作與共同成長的重要里程，雙方夥伴關係在過去30年拓展至眾多合作領域，為彼此的社會帶來了實際的助益。

葉達夫說，龍年對印度與台灣來說，富有成果且充滿喜悅，共同慶祝多個重要里程碑；接下來的蛇年對印度與台灣來說將是變革的一年，人工智慧的趨勢與台印雙邊優勢密切結合，台灣在推動總統賴清德提出「AI 島嶼」的願景過程中，印度與台灣夥伴關係將發揮舉足輕重的作用。

葉達夫表示，在日益複雜的地緣經濟之下，與印度的夥伴關係是台灣可以倚靠的穩定支援，印度將始終支持台灣，而當面臨供應鏈挑戰時，雙方可以「晶」益求「晶」，合作雙贏。

田中光表示，台灣印度關係穩健發展，去年簽署台印勞工合作備忘錄、力積電也與塔塔電子建立合作關係，駐孟買台北經濟文化辦事處也在去年正式揭牌；今年是台印互設代表處30週年，期間台印關係日益穩固，雙邊貿易成長百倍。

田中光也說，在威權擴張主義威脅以規則為基礎的國際秩序之際，台灣、印度等民主國家必須團結應對共同挑戰，期盼台灣與印度進一步深化夥伴關係，維護自由開放的印太地區。

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