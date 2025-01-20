遭鎮長劉育育批不當刪減預算 苑裡鎮代會：依權責監督把關

對於苑裡鎮長劉育育發文稱上任以來備受預算被不當刪減所苦，苑裡鎮代會主席洪晃琦（見圖）反擊，強調鎮代會都是依權責監督公所，為鎮庫把關。（資料照）

2025/01/20 20:09

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地方預算也遭不當刪減 苑裡鎮長：損害居民權益、恐讓政策失去意義

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮長劉育育昨在臉書發文，以之前苑裡市場重建案被擱置、明年度社區巴士添購預算被刪除為例，表示上任以來也備受預算被不當刪減所苦。對此，苑裡鎮代會主席洪晃琦今（20）日與代表會發聲反擊，強調鎮代會都是依權責監督公所，為鎮庫把關。

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洪晃琦表示，苑裡市場重建案，當時鎮公所提案3.3億元，較前任鎮長增加1.1億元，確定核定的補助為苗栗縣政府1000萬元與經濟部6300多萬元，且公所當時提案所附文件並未有相關設計圖說，難以審議墊付案龐大經費，才予以擱置。但之後，公所又陸續獲文化部、台電等補助，且與代表會溝通後，獲鎮代會通過，並順利於2023年底動工。

鎮代郭汶沂也說明當初此案擱置的理由，表示苑裡市場重建案，當時公所在前鎮長任內爭取了經濟部的設計規劃費266.8萬元及工程費6357.6萬元，與苗栗縣政府工程費1000萬元，現任鎮長劉育育則爭取了文化部歷史建築修復規劃設計388.5萬元，總計8012.9萬元。

郭汶沂說，因此，苑裡市場重建總經費3.3億元扣除上級補助8012.9萬，尚有2.49億元，意即鎮庫需支出2.49億元，在劉育育上任鎮長的賸餘款應該是有3.38億元，公所等同是在「吃老本」。

另，對於明年度社區巴士添購預算308萬元被刪除，洪晃琦說明，目前鎮內營運中之4輛社區巴士，都是歷任鎮長向交通部爭取補助款所購置，中央補助比率高達9成，但劉育育鎮長於114年度總預算編列308萬元「汰換購置社區巴士」係全數動用苑裡鎮庫的錢，完全不加思索向中央爭取補助，是代表會刪除此項預算的主因。

洪晃琦表示，代表會也對公所釋出善意，於去年12月5日以苑鎮代22會字第1130001179號函請鎮公所提供「汰換購置社區巴士」，代表會將協助向交通部爭取相關經費補助乙案，惟鎮公所迄今仍未提供相關計畫書，代表會深感遺憾。

另，洪晃琦說，經查111年間台北市台灣省城隍廟及苑裡慈光寺各捐贈8人座小巴一輛，惟迄今閒置，未曾動用，已風吹日曬2年多。

代表會也聲明指出，民主自由社會中，每個人都有權利表達自己的意見和觀點。然而，有時候代表會的聲音會被誤解，甚遭受不公平的批評。但代表會堅持自身權責、信念和價值觀，發聲反擊。

代表會表示，但反擊並不意味著要以同樣的惡意還擊，會展現氣度與智慧，讓對方明白我們是理性且冷靜的，以證據說話，且在反擊的同時，也會尋找與對方溝通和解的機會，期許通過對話和交流，消除誤解，找到共同的解決方案，以化解矛盾，實現共贏。

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