預算被砍1.3億駐港、澳辦事處免關 陸委會：刪減幅度為近年之最

陸委會今日表示，共計刪減經費1億3千餘萬元，另凍結近1億元，刪減幅度佔本會預算高達21%，為近年之最。 （資料照）

2025/01/20 19:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院今天表決中央政府總預算案，立法院國民黨團原提案將陸委會「業務費」刪減為1元，後又改成業務費排除「港澳聯繫服務之推動與執行」後減列30%，並凍結20%，待陸委會3個月內向立法院內政委員會提專案報告，並經同意後始得動支，全案經表決通過。陸委會表示，共計刪減經費1億3千餘萬元，另凍結近1億元，刪減幅度佔本會預算高達21%，為近年之最。

藍白立委聯手將陸委會「業務費」大砍，並將陸委會「法政業務」經費下將捐助海基會辦理「兩岸中介事務」所編2億5957萬元預算，經表決減列8000萬元。

請繼續往下閱讀...

對此，陸委會表示，立法院於今日繼續審議114年度中央政府總預算案，其中通過在野黨團提案之刪減與凍結陸委會114年度預算，共計刪減經費1億3千餘萬元，另凍結近1億元；扣除人事法定預算，刪減幅度佔本會預算高達21%，為近年之最，相較去年預算被刪減數更大幅增加近6倍之多，該會深表遺憾。

陸委會指出，該會114年度預算歲出編列10億3918萬6千元，內政委員會審查時已大幅刪減3200萬，並凍結一定比例預算。今日立法院院會審議在野黨團針對本會有關業務費、海基會捐助費等提案，表決通過共計刪減本會預算經費1億3千餘萬元、凍結近1億元，刪減幅度高達21%，勢將對相關業務推展量能造成影響。

陸委會重申，面對中共近年來加大對我脅迫統戰，本會業務攸關整體情勢判斷與應處，相關經費編列均有必要性，中共對台統戰經費幾無上限，陸委會在預算大幅刪減之下，應對起來必然更加吃力，只能勉力撙節，盡最大努力確保台灣利益。

據了解，陸委會業務費最後未被刪成1元，改成排除「港澳聯繫服務之推動與執行」後減列30%，台灣駐香港、澳門辦事處所幸得以繼續營運。不過，陸委會因預算遭到大砍，原定要補助給海基會的捐助費將告吹，海基會須自行另尋經費或撙節開支。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法