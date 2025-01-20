日本前橋市小川晶市長拜會黃偉哲 期共促雙方農產觀光

日本前橋市新任市長小川晶（圖正中）今日率團隊蒞府拜會，台南市長黃偉哲特別致贈東山桂圓釀琴酒，並盼共促雙方農產觀光。（台南市政府提供）

2025/01/20 20:06

〔記者王姝琇／台南報導〕近年與台南密切交流的日本前橋市新任市長小川晶，今日率該市農業、觀光人員一行7人蒞府拜會，為小川市長上任後首次海外出訪。台南市長黃偉哲率市府團隊進行交流，期共促雙方農產觀光。

黃偉哲去年6月前往前橋市TSURUYA超市辦理「台南祭」時，曾與小川市長會面，台南產品也受到當地民眾歡迎，很高興此次在台南迎接該市訪團。

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黃偉哲熱情地向貴賓介紹日治時期最後一任台南市長羽鳥又男為前橋市出身，及其修復孔廟、赤崁樓等歷史文化建築的事蹟，並介紹台南知事官邸、烏山頭水庫等與日本淵源深厚且富教育意義的景點，希望可以讓更多前橋市民及年輕學子認識台南，將友誼傳遞給下一代。

小川晶市長表示，去年3月新上任後，就決定要延續雙方友誼，並細數近年雙方交流，包括去年2月前橋市政府受邀參加2024台灣燈會開幕式，以及在前橋市舉辦的台南祭等活動。並表示雖然昨天傍晚剛到台南，但已感受到台南兼具文化古都與科技新城的魅力，對未來雙方交流充滿期待。

前橋市位於日本群馬縣，為群馬縣廳所在地，近年積極與台南展開交流。黃偉哲市長與小川晶市長都期待在農產交流之外，未來也能開拓文化、教育、體育、高科技等方面的交流。

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