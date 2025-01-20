預算審查吳春城突拍吳沛憶桌子！綠委轟：找女生釘孤枝在心虛什麼？

立院院會審議總預算案，白委吳春城突然跑去綠委吳沛憶前拍桌，引起騷動。（記者塗建榮攝）

2025/01/20 18:59

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院院會今（20）日針對「114年度中央政府總預算案」進行表決，稍早在處理經濟委員會環節時，民眾黨立委吳春城提出多項案子，凍結國發會等多項計畫預算，並要求國發會進行壯世代法案等專案報告；民進黨立委吳沛憶因點出吳春城的「壯世代協會」在拿到非常多的標案，卻遭吳春城拍桌，引爆現場衝突。

由於吳春城提出多項凍結國發會預算案，吳沛憶便直言，「壯世代政策及產業發展促進法」剛通過就凍結諸多預算，非常不合理，且吳春城有壯世代相關的協會，與中央、地方政府都有標案；吳的言論立刻引發吳春城不滿，上前對吳沛憶大力拍桌，並一陣叫罵。民進黨立委沈伯洋、吳秉叡等多名綠委人見狀，立刻上前制止，後續綠委也紛紛高喊：「吳春城道歉！」

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面對上述衝突，立法院副院長江啟臣先宣告休息五分鐘後，藍白立委仍持續爭執不休；休息結束後，江啟臣表示，針對剛才議場的情況，請各位委員保持理性、相互尊重，也希望各黨團幹部約束所屬委員，不希望這樣的事情再度發生，共同維持議場秩序。

周軒在臉書發文還原現場，剛剛議場內發生衝突，吳沛憶不過點出吳春城的「壯世代協會」在地方政府和中央政府拿到非常多的標案，吳春城就惱羞成怒跑去沛憶委員的桌子大發雷霆，用力拍桌；民進黨其他男性委員看到趕快衝過去阻擋保護沛憶委員。

對此，稍早在現場的民進黨立委林楚茵抨擊，吳春城找女立委釘孤枝，到底心虛什麼？吳春城一路喊「壯世代」，支持壯世代卻又以「壯世代」為名，一路擋預算，從國發會到經濟部，根本是「打著壯世代反壯世代」。

林楚茵質疑，邏輯錯亂的提案被質疑竟然惱羞成怒，衝向吳沛憶拍桌，男生竟然暴力對待女立委，到底有什麼不能說的「秘密」讓吳春城動怒？

綠委吳沛憶。（記者塗建榮攝）

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